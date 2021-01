La variante del virus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, surgida en Reino Unido y que ya se identificó en 30 países, entre estos México, es “muy probable’’ que llegue a circular en todo el mundo próximamente, alertó Hugo López-Gatell.

“Ha habido consideraciones sobre que esta variante, por ser más transmisible, podría ser más intensa la carga de enfermedad de Covid-19, y ser parte de los retos a enfrentar durante 2021’’.

En conferencia de prensa nocturna desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, comentó que la referida nueva variante o cepa pronto habrá de documentarse en 50 países y seguirá aumentando.

“Y es muy probable que en todo el mundo circule la misma cepa en algún momento; que se convierta en la variante predominante’’.

A pregunta específica sobre las quejas, documentadas por medios de comunicación locales, porque en algunas entidades federativas del país a los llamados servidores de la nación, que son funcionarios del gobierno federal, se les está aplicando la vacuna contra el virus, López-Gatell llamó a los representantes de los medios de comunicación a presentar las denuncias correspondientes para iniciar las investigaciones, y que el hecho no se convierta en chisme.

“Que lo denuncien. Quien quiera que vea esto, que lo denuncie. Es muy importante. ¿Cómo se procede? A partir de una denuncia’’.

Y aludió a la “utilidad social de la prensa responsable.

“Si alguien de la prensa responsable identifica un hecho que es reprobable en términos de la conducta social porque interesa los interese colectivos… ayúdenos a denunciar de manera estructurada, formal, clara, identificable. Lo otro, sacar una foto, un pie de página, decir ‘está ocurriendo un problema’, pero no ayudar a documentarlo, es prácticamente lo equivalente a un chisme… los chismes no ayudan…’’, dijo.

En otro momento de la conferencia aclaró: “Los llamados servidores de la nación, quienes coordinan las brigadas Corre Caminos, está indicado en el plan de vacunación, que los miembros de la brigada también sean vacunados. Para que no se sorprendan, quizá por fata de información. No es una anomalía, no es un abuso, es parte de lo que está planeado’’.

E insistió: “Hay que denunciar los abusos, siempre’’.

De acuerdo con el reporte técnico actualizado sobre el comportamiento de la epidemia de coronavirus en México, hasta esta noche se registran un millón 630,258 casos confirmados acumulados desde finales de febrero del año pasado.

Hasta el último corte, las defunciones suman 140,241.

rolando.ramos@eleconomista.mx