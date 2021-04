El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que está por iniciar la vacunación contra Covid-19 en todo el país del personal educativo, para poder reiniciar clases presenciales antes de que termine el ciclo escolar en curso.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador aclaró que el reinicio de clases será voluntario para que no haya argumentos en el sentido de que "los estamos obligando".

"Al mismo tiempo que se termine con adultos mayores se vacunará a los maestros con el propósito de que se puedan reiniciar las clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar", pero, aclaró, también, que es voluntario. "Nada por la fuerza. No quiero que empiecen a decir que ya los estamos obligando. No. Prohibido prohibir, aquí tiene que ser por voluntad y actuando cada quien de manera responsable, y los maestros siempre han actuado con responsabilidad y con civismo", indicó.

El mandatario mexicano dijo que las 32 entidades federativas del país ya cuentan con las vacunas necesarias para terminar de vacunar a la población de adultos mayores.

"Ya tenemos en los estados, en todas las entidades, las dosis de vacunas que se requieren para terminar de vacunar, antes de que concluya el mes, a todos los adultos mayores… Ya nos queda muy poco de los adultos mayores por vacunar", dijo.

El Presidente aclaró: "en atención de Covid, se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y privado, porque es mucha la manipulación".

Se quejó de que se está "haciendo (una) campaña para echarnos a los médicos encima y diciendo que a los médicos privados no los vacunamos", señaló.

"Están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el Gobierno, con toda la propaganda de la prensa fifí, de los medios conservadores, los llamados de que salgan los médicos a protestar, saldrían cientos, miles. Ayer convocaron a una manifestación así y no reunieron a gente", resaltó.

"Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir, a mí me vacunas. No. Si no te corresponde, no", afirmó.

"Ah, como soy médico, me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación… 'qué barbaridad cómo no van a vacunar a los médicos', pues tenemos que vacunar a los adultos mayores, son los más vulnerables", dijo el mandatario.

"Claro que a los médicos que están atendiendo a enfermos Covid hay que vacunarlos, fueron los primeros y los vamos a seguir vacunando y se está haciendo una revisión sobre eso", concluyó.

rolando.ramos@eleconomista.mx