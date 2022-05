Autoridades de salud de San Luis Potosí, Durango y Sinaloa han reportado la presencia de tres casos sospechosos de hepatitis aguda infantil en las últimas horas; estos casos se suman a los cuatro anunciados hace unos días por la Secretaria de Salud de Nuevo León.

En el caso de San Luis Potosí se detalló que es un menor de seis años quien se internó un hospital de Ciudad Valles. Se le tomaron algunas muestras que fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

El paciente presentó enfermedad diarreica desde el pasado 1 de mayo, después apareció la ictericia (coloración amarillenta en piel y mucosas) por lo cual fue llevado a recibir atención médica.

En Sinaloa, la dependencia de salud también confirmó un caso sospechoso de esta enfermedad. Se trata de un menor de 15 años de edad quien recibe atención médica en el hospital pediátrico de Culiacán.

Para el caso sospechoso de Durango, la Secretaría de Salud local informó que se trata de un menor de 13 años, quien se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil y se le practicaron las pruebas pertinentes para saber si se trataba de algún tipo de hepatitis (A, B, C, D o E), sin embargo, los resultados dieron negativo.

Fue el 5 de abril pasado cuando la Organización Mundial de la Salud fue notificada por las autoridades de Reino Unido sobre la ocurrencia de 10 casos de hepatitis aguda grave de etiología desconocida en niños pequeños previamente sanos (rango de edad: 11 meses a cinco años). Hasta el pasado 10 de mayo, se habían notificado un total 348 casos probables en 21 países.

Prevención

Especialistas consultados realizaron un llamado a la población para que se mantengan informados y alertas, sin caer en pánico; a la par de seguir las recomendaciones que emitieron las autoridades de salud, como lo es lavado de manos, cubrir boca y nariz al estornudar o toser, evitar compartir alimentos, limpiar y desinfectar juguetes y objetos entre otras, con el objetivo de reducir riesgos.

Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM señaló que aún no se sabe sobre qué está causando esta enfermedad.

“Yo creo que ha cundido la alarma con un anuncio que, aun suponiendo que pudiéramos tener una amenaza que pudiera afectar a los niños, no sabemos ni qué quiere decir ni qué deberíamos de hacer y me refiero en términos científicos, por ejemplo, no se ha podido demostrar que sea de origen infecciosos, entonces de qué otro origen puede ser: pues en realidad de muchos y ahorita es estar especulado”, refirió.

Por su parte, Edgar Pérez Barragán, infectólogo del Centro Médico Nacional La Raza, mencionó que de lo que se conoce de esta hepatitis aguda infantil se ha confirmado que una tercera parte de los casos tiene el antecedente o tenía Covid-19 y puede ser una de las causas por las que se inflama el hígado.

De igual manera, 60% se ha asociado a un adenovirus que es un “virus que conocemos previamente, una familia muy contagiosa que afecta tanto a animales como a seres humanos y que pueden causar infecciones, clásicamente, de vías respiratorias y gastrointestinales”.

Sin embargo, ambos especialistas refirieron que hasta la fecha no se tiene un agente causal para todos los casos.

“La preocupación radica en que no se tiene una causa, hasta este momento es una causa desconocida. No conocer la cusa nos hace desconocer el comportamiento de esta nueva hepatitis, saber qué porcentaje eventualmente se puede poner mal, cuál es la evolución y qué tratamientos podrían ser eficaces”, indicó.

Con lo que respecta al tiempo que tardarán los institutos internacionales y la comunidad científica en determinar los agentes causales de este tipo de hepatitis, López Cervantes estimó que se llevaría de uno a dos meses.

Ambos especialistas recomendaron implementar el que se conoce para cualquier caso de hepatitis.

Lanzan aviso a unidades

El especialista indicó que el pasado 4 de mayo, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) emitió un aviso epidemiológico para todas las unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel de atención, así como las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria en caso de recibir un caso que no dio positivo a virus de la hepatitis A-E y sin etiología conocida.

En dicho documento se estableció que ante la identificación de casos se deberá realizar pruebas en suero, plasma, heces, exudado faríngeo, biopsia respiratoria y hepática (si está disponible) para todos los casos que cumplan con la definición de caso probable.

“Las muestras se deberán enviar al InDRE”, dijo al tiempo que mencionó que también se tendrá que realizar rastreo de contactos e investigación de los mismos para determinar asociaciones temporales y geográficas para identificar factores de riesgo.

Fechas clave

2 de octubre de 2021. En EU se documentó uno de los primeros casos de hepatitis aguda infantil, sin embargo se notificó a la OMS hasta seis meses después.

En EU se documentó uno de los primeros casos de hepatitis aguda infantil, sin embargo se notificó a la OMS hasta seis meses después. 1 de enero 2022. La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad del Reino Unido registró su primer caso sospechoso en Inglaterra.

La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad del Reino Unido registró su primer caso sospechoso en Inglaterra. 5 de abril de 2022. OMS recibe la primera notificación por parte del Reino Unido sobre un incremento en el número casos.

OMS recibe la primera notificación por parte del Reino Unido sobre un incremento en el número casos. 18 de abril del 2022. El Centro Nacional de Enlace de Estados Unidos notificó a la OPS/OMS un total de 9 casos de hepatitis aguda en niños de 1 a 6 años.

El Centro Nacional de Enlace de Estados Unidos notificó a la OPS/OMS un total de 9 casos de hepatitis aguda en niños de 1 a 6 años. 19 de abril del 2022. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades detectó casos en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y España.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades detectó casos en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y España. 28 de abril del 2021. Las autoridades sanitarias de Japón confirmaron el primer caso de hepatitis aguda infantil.

Las autoridades sanitarias de Japón confirmaron el primer caso de hepatitis aguda infantil. 4 de mayo del 2022. El Conave de México emitió un aviso en el que estableció la definición operacional de un caso, en el cual se deberá notificar al InDRE.

El Conave de México emitió un aviso en el que estableció la definición operacional de un caso, en el cual se deberá notificar al InDRE. 10 de mayo del 2022. La OMS notificó 348 casos probables en 21 países.

La OMS notificó 348 casos probables en 21 países. 12 de mayo del 2022. La Secretaría de Salud de NL confirmó la presencia de cuatro casos sospechosos.

Aclara UNAM: gobierno envió a pasantes a sus domicilios

La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró los comentarios hechos por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en relación a que ésta mandó a sus estudiantes de medicina a sus casas en lugar de enfrentar la pandemia ocasionada por Covid-19.

Recordó que la autoridad sanitaria fue la que suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones.

De igual modo mencionó que los pasantes en áreas rurales permanecieron en ellas, afrontando las carencias propias de estas poblaciones y los efectos de la pandemia. “En esas condiciones actuaron los más de 1,500 pasantes de medicina de la UNAM, quienes se sumaron a los 14,000 pasantes de otras instituciones educativas del país”.

Añadió que los médicos universitarios colaboraron para que 226 hospitales privados siguieran atendiendo a pacientes no Covid. Lo anterior tras la crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que ante la pandemia los estudiantes no apoyaron.

(Con información de Redacción)

ivan.rodriguez@eleconomista.mx