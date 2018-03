Los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto conversaron la mañana de este viernes una hora por teléfono en medio de la disputa que sostienen sobre el financiamiento del muro fronterizo entre ambos países.

Dos funcionarios del gobierno de Trump, que solicitaron el anonimato por no estar autorizados a conversar con periodistas, confirmaron la conversación a The Associated Press.

Fuentes dijeron que la oficina de Peña Nieto enviará más tarde un comunicado sobre la conversación que realizaron el día de hoy, luego de la cancelación de la reunión entre ambos líderes la próxima semana por discrepancias por el muro.

Más temprano, Trump volvió a arremeter la mañana de este viernes contra México a través de su red social favorita -Twitter- como ya es recurrente en su administración.

"México se ha aprovechado de Estados Unidos por tiempo suficiente", los déficits comerciales masivos y la poca ayuda en una frontera muy débil deberán cambiar ¡AHORA!", tuiteó el presidente estadounidense este viernes.

El tuit de Trump, siguió a una insinuación hecha el jueves por la Casa Blanca de que podría imponer un impuesto del 20% a los bienes procedentes de México, provocando el desplome del peso y profundizando la crisis entre ambos países.

Durante su primera semana en la Casa Blanca, Trump ordenó la construcción inmediata de un muro a lo largo de la frontera con México y analiza imponer un arancel de 20% a las importaciones de ese país para financiar su construcción, que según legisladores republicanos podría tener un costo de unos 15,000 millones de dólares.

Peña Nieto decidió suspender su visita a la capital estadounidense después de que Trump tuiteara el jueves que "si México no está dispuesto a pagar el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión".

Horas más tarde en Filadelfia, Trump subió el tono al advertir que "a menos que México trate a Estados Unidos justamente, con respeto, tal reunión sería inútil y quiero tomar otra ruta. No tengo opción".

Al culminar una visita de dos días a la capital estadounidense el ministro de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videragay respondió la víspera que "México pide respeto y ofrece respeto".

