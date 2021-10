El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury para que se suspenda el inicio del juicio procesal en su contra por los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Lavalle permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Norte y la resolución del Tribunal es para que el panista quede a disposición del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, en lo que se refiere a su libertad, ya que el tribunal deberá resolver si concede un amparo sobre la vinculación a proceso que dictó un juez en abril.

A raíz de una denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el exsenador panista está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de recibir 97.1 millones de pesos provenientes de Petróleos Mexicanos y de la empresa Odebrecht, a cambio de votar en favor de la reforma energética del 2013.

La acusación de la FGR contra el exsenador de Campeche, también es por el delito de lavado de dinero por un monto de 52 millones 390,000 pesos.

Hasta ahora, Jorge Luis Lavalle es el único imputado por la FGR en este caso, y también el único en permanecer en prisión por la acusación del ex director de Pemex en el caso Odebrecht.

El pasado 11 de mayo, Lavalle Maury impugnó ante un tribunal la vinculación a proceso que le dictó el pasado 13 de abril el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Fuerte Tapia, por dichos delitos.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, dictó el 13 de abril prisión preventiva contra Lavalle, al considerar que no tiene domicilio fijo; sus vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado; tiene varias salidas del país y no tiene certeza del lugar donde actualmente se encuentra.

Jorge Luis Lavalle es representado por sus abogados Felipe Gómez Mont Landerreche; José Joaquín Zapata Altamirano y Héctor Humberto Venegas Román.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg