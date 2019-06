El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que su gobierno tiene el desafío de demostrar en 45 días que es posible frenar la migración “a la mexicana”, es decir, con el proyecto de desarrollo, empleo y bienestar, y no con medidas coercitivas. Insistió en que no desea confrontación con el gobierno de Estados Unidos.

López Obrador llamó a los mexicanos a actuar con humanismo, no con xenofobia. Invocó a la Biblia para decir que no es cristiano hacer campaña contra migrantes. Argumentó que donde come uno, comen 1,000.

Acerca de dónde saldrá el presupuesto para atender esta contingencia migratoria, López Obrador dijo que ayer recibió de la ONU el avaluó del avión presidencial, y se le notificó que tiene un costo mínimo de 150 millones de dólares, que serán utilizados para este propósito.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que ayer tuvo la primera reunión de la comisión especial instruida por López Obrador, y ya está en marcha la implementación del plan para reducir la migración de centroamericanos, situación que —dijo— es una prioridad nacional para evitar afectaciones a la economía.

Indicó que ya se tuvo una reunión en Tapachula, Chiapas, a fin de acordar el despliegue de la Guardia Nacional a partir de este miércoles. Admitió que los militares no tienen capacitación para tratar con migrantes, por lo que se elaborará un protocolo en el que pedirán la participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y de la CNDH. Detalló que el despliegue de la Guardia será en 13 regiones de Chiapas; Tabasco; Campeche; Oaxaca y Veracruz.

Destacó que también se sostendrán reuniones con los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche, a fin de integrarlos a este plan.

El canciller destacó que también ya ha tenido comunicación con los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, a fin de solicitarles su cooperación con este plan especial de México. Adelantó que el martes sostendrá una reunión con organizaciones internacionales para trabajar sobre un sistema de gestión migratoria.

Ebrard dijo que México está insistiendo ante Estados Unidos para que fije un plazo de respuesta a las peticiones de asilo, a efecto de que los migrantes no pasen un tiempo indefinido en México. Reconoció que nuestro país no tiene capacidad de albergar a 600,000 migrantes que este año atravesaron por aquí para llegar a Estados Unidos, por ello se busca tener un registro de personas que ingresan a nuestro país y con ello evitar una crisis humanitaria.

Marcelo Ebrard aseguró que sí habrá un gasto para implementar este plan, sin embargo, consideró que el gobierno no tendrá que sacrificar ningún proyecto estratégico, debido a que hay fondos y recursos para ello.

Acerca de las múltiples apariciones públicas de Donald Trump para desmentir al gobierno de México, el canciller Marcelo Ebrard dijo que esa situación se ha contrarrestado con la transparencia que ha hecho de llamadas, reuniones y documentos que ocupó durante las negociaciones en Washington, informe que ayer presentó al Senado de la República.