Ya ante la prensa y arropado por los presidentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras una reunión privada de casi cinco horas con 10 expresidentes nacionales del tricolor para analizar la crítica situación electoral por la que atraviesa el partido, Alejandro Moreno Cárdenas afirmó, envalentonado, que no renunciará al cargo porque a él no lo eligió ningún presidente de la República, sino la militancia.

Y es que, durante el cónclave, según informó la exdirigente Dulce María Sauri, se planteó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI la conveniencia de dejar el cargo “sobre todo pensando que es lo mejor para el partido, porque al final de cuentas es lo que nos importa’’.

A pregunta expresa sobre el punto, Moreno aseguró que la respuesta a sus copartidarios fue la siguiente:

“Lo que dijimos nosotros es que fuimos electos para un periodo de cuatros años. A mí no me puso ningún presidente de la República, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas”.

El exgobernador de Campeche dijo que durante el encuentro a puerta cerrada no hubo reclamos por su desempeño al frente del partido.

“No hubo ningún reclamo, lo que hubo fue planteamientos, reflexiones, comentarios, fue una reunión vasta en propuestas (…) y ver hacia adelante”.

Desde su óptica, “el PRI hace la autocrítica, no la autoflagelación”.

Moreno reiteró que es víctima de “terrorismo de Estado” porque “el gobierno quiere una gente a modo en el PRI”.

Sobre el encuentro con sus correligionarios, aseguró que “fue una gran reunión”.

“Se abordaron todos los temas, fue una reunión de bastante tiempo, se abordaron todos los temas. Mi reconocimiento a cada una de las y los dirigentes y lo fundamental es fortalecer la estrategia del PRI, la reflexión del PRI para la competencia política electoral”.

Conclusión de encargo

Sauri, la única de los asistentes al encuentro que salió caminando al finalizar, todos los demás lo hicieron a bordo de sus vehículos por la puerta del estacionamiento de la sede priista y a toda prisa, declaró que hubo “planteamientos muy fuertes” pero con respeto.

Se habló, se planteó la pertinencia de la conclusión o no de la actual dirigencia y el presidente del Comité Nacional y la secretaria general dejaron claramente establecido que ellos concluirán su mandato estatutario, que concluye el 19 de agosto del 2023. Ni un día más”.

Informó también que Moreno les anticipó, sin embargo, que hará cambios en el CEN del partido.

Cuestionada sobre si hubo cierre de filas con Moreno, evadió:

“El PRI cierra filas con el diálogo, con la inclusión, con la unidad, con la necesidad de construir una gran narrativa que le dé a México perspectivas de futuro”.

Confirmó que acuerdos, como tales, no hubo, pero dijo que se trató de “una primera reunión que alienta a seguir el diálogo”.

Lo que sí hubo, explicó, fue “diálogo, reflexión sobre múltiples temas. El tema de la dirigencia nacional aun siendo muy relevante fue uno de otros muy muy importantes”.

En opinión de quien presidió el PRI cuando, en el año 2000, el tricolor perdió la presidencia de la República tras siete décadas en el poder, “lo mejor para el partido es restaurar donde se haya perdido la confianza, restablecer el diálogo, reforzar o retomar la inclusión.

“La riqueza del PRI, especialmente cuando ha sido oposición, ha estado en la suma de toda la militancia, de los cuadros y de la dirigencia en un propósito común. Y la confianza, la unidad, solo se puede basar en hechos concretos, reales, no solo en expresiones de buena voluntad”.

Asistieron a la reunión, entre otros expresidentes priistas, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manlio Fabio Beltrones, César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell y José Antonio González Fernández.

rolando.ramos@eleconomista.mx