Tras la conformación del Frente Cívico Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la oposición no avanzan, “porque son demasiado exquisitos, fifís, conservadores (y) tienen una mentalidad muy retrograda”.

El Frente Cívico Nacional está integrado por políticos, académicos y organizaciones sociales, y asegura tener el objetivo de priorizar la participación de la sociedad civil y los liderazgos de los sectores sociales, económicos y políticos del país.

“Estos grupos conservadores, pues no le tienen fe al pueblo, no le tienen amor al pueblo, no respetan al pueblo, son grupos siempre de élite, minoritarios; entonces por eso, como no le tienen respeto al pueblo, piensan que el pueblo es tonto, por eso no avanzan, porque son demasiado exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrograda, desprecian al pueblo, entonces por eso no avanzan”, dijo López Obrador.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, que se realizó en Oaxaca, el primer mandatario consideró bien que la oposición se reagrupe.

Pues que está muy bien. Se han portado muy bien los conservadores, han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios, pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay derechas en el mundo que son muy violentas y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica, y así es la democracia”, afirmó.

El mandatario federal evitó pronunciarse sobre los liderazgos que observa en la oposición para ser candidato presidencial en 2024, y defendió el proyecto que encabeza.

“Yo lo que creo es que ya hubo un cambio en el país muy profundo, se está llevando a cabo una transformación como no se veía en mucho tiempo. Lo dijimos, y me llena de satisfacción repetirlo, dijimos que esta iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda, radical, porque íbamos a arrancar de raíz la corrupción, que iba ser igual de profunda como lo fue la Independencia, la Reforma, la Revolución, pero de manera pacífica, y es una transformación muy profunda la que se está llevando a cabo”, dijo López Obrador.

El Frente Cívico Nacional lo integran personas como Cecilia Soto, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Beatriz Pagés, Fernando Belaunzarán, Demetrio Sodi, Roberto Gil Zuarth, y María Elena Morera, entre otros.

kg