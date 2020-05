Un día después de que comentó que los gobiernos de los estados debían sujetarse al semáforo federal para la reapertura paulatina de actividades, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que habrá semáforos regionales coordinados por la Secretaría de Salud federal.

La Secretaría de Gobernación (Segob) proporcionó a los medios de comunicación dos videos de una platica privada que sostuvo Sánchez Cordero, en los que la funcionara señala que el semáforo de apertura “tiene varios colores” y será la Secretaría de Salud quien acordará con los gobiernos de los estados y municipios el regreso paulatino de actividades económicas, sociales y laborales, según el nivel de contagios de Covid-19 que presenten.

“El semáforo era un semáforo que iba a establecer la Federación, lo cual es cierto, porque el Consejo de Salubridad General es una instancia que está presidido por la instancia federal, está claro integrado por los Gobernadores, por académicos, por la academia de medicina, por la UNAM, por el Politécnico, en fin, pero finalmente la rectoría del Consejo de Salubridad General es de la Secretaría de Salud federal. El Presidente (de la República) preside, pero el Secretario de Salud es el suplente por llamarlo de alguna manera.

“Entonces, el semáforo tiene que ser federal. Ahora, el matiz aquí, que creo que es importante decirlo, es que si el semáforo va a ser regional, porque no va a ser para toda la República, no podría ser para toda la República, no es lo mismo que está aconteciendo en el norte, que en el centro, en el sureste, en el oriente de México o en el poniente, es una situación totalmente distinta. Entonces, el semáforo tiene varios colores”, explicó Sánchez Cordero.

La vocería de la Segob aclaró que será la Secretaría de Salud federal quien defina las reglas de regreso a la “nueva normalidad” por cada entidad y municipio del país.

