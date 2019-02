La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, y Clara Torres Armendáriz, quien renunció a coordinar el desaparecido Programa de Estancias Infantiles, confrontaron posturas.

Entrevistada por El Economista, Clara Torres Armendáriz confirmó que su salida se debió a la inconformidad con la decisión del gobierno federal de cancelar el programa de estancias.

“Yo le mandé a decir a la subsecretaria desde que supe que había la posibilidad de que cancelaran el programa, que si se cancelaba no había ningún caso que yo continuara con ellos. Posteriormente me citó para ver cuál era mi decisión y le confirmé que mi decisión iba a ser salirme, porque se iba a cimbrar el cuidado infantil para las madres de este país, y que me iba a levantar del escritorio”, narró.

Cabe destacar que la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, contó en Palacio Nacional que Clara Torres auxiliaba en la construcción del nuevo modelo de estancias infantiles, pero al tener una trayectoria en ese sector, decidió retirarse, pues la indicación presidencial fue quitar la intermediación.

“La licenciada, ella venía de esta historia, y yo siempre le manifesté que la población objetivo eran los niños, no las responsables de las estancias”, mencionó Montiel.

Clara Torres dijo que, desde su perspectiva, el presidente López Obrador no fue debidamente informado sobre este tema.

“Me duele mucho decirlo, pero al presidente lo están mal informando: no es verdad que haya 3 millones de niños; son 330,000. De hecho, hoy la subsecretaria contradice al presidente, porque dio esta cifra, porque son los datos oficiales. Sin embargo, yo creo que al presidente se le están dando informes que no son correctos; no hay una red de corrupción; hubo abusos por parte de los supervisores y de los coordinadores, en donde efectivamente extorsionaban a las coordinadoras de las estancias infantiles, para poderles acreditar a sus niños o sus estancias, y esto ya lo habíamos detectado. La subsecretaria me instruyó para que generáramos ciertos candados”, comentó.

La subsecretaria Montiel dijo que el fondo de la salida de Clara Torres era que no coincidía con la nueva política de estancias; sin embargo, cuestionó que no le haya informado que colaboraba con el sacerdote Aristeo Baca, quien fue detenido el 9 de febrero en Ciudad Juárez, acusado de presunto abuso sexual de una niña. “Hubiera sido conveniente que nos hubiera dicho”, expresó la funcionaria.

Dará la batalla

Clara Torres aseveró que dará una batalla para rescatar a las estancias que podrían desaparecer a consecuencia de la decisión de gobierno; indicó que algunas podrían sobrevivir en caso de que los gobiernos estatales y municipales inyecten recursos con ese propósito.

Por lo pronto, celebró que la subsecretaria Montiel haya anunciado que el IMSS debe —en caso de no contar con una estancia o número de estancias suficientes— entregar un vale por 1,650 pesos, para que los padres de familia busquen un lugar para el cuidado de menores.

“Se logró un gran acierto, y tengo que reconocer lo dicho hoy por la subsecretaria Montiel. Si se cumplen las palabras de las subsecretaria, de que se dará 1,650 pesos a todas las madres trabajadoras que cotizan en el Seguro Social, eso se resuelve el problema en 40%, nos quedaría pendiente 60% en donde yo veo mucho interés por parte de municipios y de los estados”, sostuvo.

[email protected]