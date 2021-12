La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para que se reconsidere la decisión del aplazamiento de la consulta sobre revocación de mandato.

“Que recuperen la revocación de mandato para el tiempo en que fue planteado”, dijo Sheinbaum Pardo este lunes durante la conferencia de prensa del Gobierno de la CDMX.

El pasado viernes el Consejo General del INE decidió suspender la realización de la consulta revocatoria sobre el presidente Andres Manuel López Obrador, programada para el 10 de abril de 2022, hasta que el órgano electoral cuente con presupuesto suficiente para organizar el ejercicio.

La jefa de Gobierno aseguró que la razón que dio el INE para suspender el ejercicio es sólo un pretexto, y criticó que el Instituto no ha llevado a cabo un “programa de austeridad acorde con los tiempos del país”.

Hizo un llamado a los consejeros a hacer un programa de austeridad interno, a que dejen de viajar y de utilizar vehículos “tan ostentosos”.

“(El INE) recibe muchos miles de millones de pesos y creemos que con este recurso que tiene puede distribuirse adecuadamente para poder realizar esta consulta de revocación de mandato”, aseguró.

Resaltó que la consulta sobre la revocación de mandato es ya una disposición constitucional, “ no es asunto que ellos puedan determinar sí o no”, dijo.

Claudia Sheinbaum dijo que con base en la votación de los consejeros se puede ver que “ellos no están de acuerdo con la revocación de mandato, pero no es un asunto de si ellos están o no de acuerdo, es un asunto de que es constitucional y debe realizarse”, indicó.

La mandataria capitalina aseguró que además se entregaron las firmas suficientes para llevar a cabo la consulta.