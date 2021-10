Claudia Sheinbaum Pardo dijo que concuerda con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que la nominación de quien contienda en 2024 por la presidencia de la República, por Morena, se haga mediante la aplicación del método estatutario de encuesta.

"Es lo que establecen los estatutos de Morena. Y es algo con lo que concuerdo, pero, además, el presidente de la República siempre lo ha mantenido, inclusive previamente a que existiera Morena. Está en los estatutos y me parece un método adecuado. Quizá el más democrático", afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y quien ha sido mencionada por el mandatario mexicano entre los aspirantes a sucederlo en el cargo.

Desde la óptica de Sheinbaum Pardo, y tal como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado martes, los procesos internos de selección de candidatos en los partidos políticos conllevan el riesgo de intromisión.

¿Qué problemas tienen en algunos partidos donde se hacían elecciones abiertas? Pues que participaban algunos otros que no pertenecían al partido político".

De ahí que se dijo partidaria de las encuestas.

“En el caso de las encuestas sencillamente no hay otra manera más que lo que opina, es una representación de lo que opina el pueblo en ese momento. Entonces, es un buen método y ya habrá tiempo también para (hablar de) eso.

"El tema de la presidencia se definirá en su momento y con el método que se establezca por parte de nuestro partido, y lo que ayer mencionó el presidente".

López Obrador dijo esta semana que el método más conveniente para la designación de candidatos morenistas es la encuesta.

Desde Puebla, Ricardo Monreal Ávila, aspirante también a la candidatura presidencial de Morena, quien hubo de encartarse en la lista de presidenciables luego de no ser nombrado como tal por el mandatario mexicano, reiteró que llegó el momento de que Morena selecciones a sus candidatos mediante elecciones primarias.

"Yo creo que es el momento de iniciar, comenzar, de iniciar procesos de elecciones primarias, que en todo el mundo se realizan y que México las ha realizado, en algunos casos, incluso otros partidos acudieron a la consulta popular, a la consulta a la base, a la consulta de delegados.

"Yo nunca voy a contradecir al presidente de la República, él cree que es a través de la encuesta; siempre lo voy a respetar, nunca voy a confrontarme con él. Pero creo que hay que profundizar la vida democrática de Morena".

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores recordó que faltan dos años para la expedición de la convocatoria de designación del candidato presidencial morenista, que será en octubre de 2023.

"Pero yo he señalado que Morena debe de realizar una revisión a sus procesos de selección de candidatos para que (ello) no nos divida y para que no nos fracture", dijo Monreal.

