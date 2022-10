Senadores debaten el dictamen sobre permanencia del Ejército en las calles

En el Senado de la República inició la discusión de la reforma constitucional que prorrogaría hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En afán de garantizar la aprobación del dictamen que reforma el artículo quinto transitorio del decreto del 26 de marzo de 2019 que creó la Guardia Nacional, este incluirá una adenda con cambios de última hora demandados por la oposición representada por el PAN, PRI, MC, PRD y senadores sin partido.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió la mañana de este martes en la sede de la Cámara Alta con el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Entrevistado al término del encuentro, aseguró que de ser aprobada la enmienda en ciernes, se cancelaría la consulta ciudadana sobre la conveniencia o no de que los militares sigan apoyando en tareas de seguridad pública, prevista para enero y organizada por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Pero advirtió que de lo contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una nueva iniciativa para insistir en aplazar al 2028 la autorización para que las Fuerzas Armadas coadyuven en materia de seguridad pública.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada senatorial de Morena, consideró que con los cambios adicionales propuestos ya no hay razón para que los senadores de oposición voten en contra del dictamen a discusión y votación en la sesión ordinaria del pleno cameral de este martes, salvo que tengan un interés electoral.

"No hay razón (para no votar a favor). O sea, les aceptamos todo lo que dicen ellos, les aceptamos todo; por eso algunos que no quieren dar su brazo, algunas, dicen ‘bueno, abstención’; ¡no! Es que está todo", dijo Monreal.

Por tratarse de una reforma constitucional su aprobación requiere del voto equivalente a dos terceras partes de los senadores presentes.

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg