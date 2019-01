El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que a partir del lunes iniciará los procesos de integración de las carpetas de investigación por casos de comisión del delito de robo de hidrocarburos.

“Vamos a trabajar mucho sobre la parte que es fundamental en materia procesal, que es la extinción de dominio de los predios que tengan alguna vinculación con cualquier delito, y en este caso con los delitos que provienen del robo de hidrocarburos”, afirmó.

Precisó que la actual ley de extinción de dominio es muy precisa “hasta dónde podemos llegar y cuáles son los elementos que se necesitan probar para ejercer la extinción de dominio. Conforme lo vayamos haciendo, inmediatamente lo vamos informando, porque esa es una parte de la investigación que puede ser pública y que no genera ningún daño”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que a partir del lunes comenzará la Fiscalía a requerirle información a las dependencias que dependen del Ejecutivo federal.

“Vamos a requerirle a las instituciones que dependen del Ejecutivo toda la información que sea necesaria para completar nuestras tareas, para tener la capacidad de que nuestras averiguaciones y nuestras carpetas vayan con toda la solidez que en este caso se requiere”, destacó.

“Las denuncias y el apoyo ciudadanos son fundamentales y para eso, a partir de mañana daremos los número y los lugares de atención y las características dónde vamos a recibir toda la información ciudadana para poder cumplir con esta tarea”, añadió.

El Fiscal sostuvo que por ahora no puede revelar si está involucrada una persona apodada “El Loco” que, supuestamente, azuzó a las personas a acudir el viernes a la toma clandestina. Mencionó que tampoco puede revelar si en el sitio de la explosión había personas fumando.

“Todos los videos, todas las informaciones se están acopiando en la carpeta. Todo lo que se conozca por todos los medios son hipótesis, presunciones de responsabilidad, todas las tenemos que juntar. Si nos vamos sobre una o sobre otra creo que estamos cometiendo un error, todas, todas, sin excepción”, mencionó.

Alejandro Gertz pidió la colaboración de la ciudadanía para poder reconstruir los hechos, pero dijo que no se obligará a ninguna persona a declarar.

“No estamos tratando de generarle un problema o una situación de peligro a alguien que nos quiera ayudar, de ninguna manera vamos a cometer ese error. Las personas que nos quieran ayudar recibirán toda la protección y la secrecía que sea necesaria para poderlos proteger. De otra manera, los estaríamos poniendo en peligro gravísimo y eso no lo vamos a hacer por ningún motivo”, refirió.

Cuestionado sobre si las personas que estaban en el sitio de la toma clandestina al momento de la explosión son sujetos de alguna responsabilidad, el Fiscal comentó: “nosotros no vamos a victimizar a las comunidades. Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia. Victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica no es la función, ni está establecido dentro de la ley. Yo me refiero a todos”.

[email protected]