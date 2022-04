Abril de 2022 podría ser recordado en México como el mes en el que se comenzó a ver la luz tras dos años de pandemia de Covid-19 que hasta el corte del 25 de abril registraba un saldo oficial de 324,134 muertes y 5 millones 733,925 contagios confirmados.

Con base en los datos reportados por la Secretaría de Salud el lunes pasado, durante los primeros 25 días del cuarto mes del año se notificaron 74,390 contagios confirmados del coronavirus, mientras que en el caso de fallecimientos se registró un promedio diario de menos de 50 decesos a causa de esta enfermedad.

Cabe recordar que el jueves 7 de abril la dependencia federal sumó a su registro 32,216 contagios de Covid-19, de los cuales el 89.6% correspondían a una migración de casos extemporáneos realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuya fecha de inicio de síntomas había sido en 2021, según una nota aclaratoria de la Secretaría.

México transitaría a un estado endémico de la Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell explicó la mañana del 26 de abril que "se mantiene una cantidad de casos mínima", por lo que el país estaría transitando al estado endémico.

"El virus SARS-CoV-2 no se va a ir de la humanidad, como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias, incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales, a un estado de vivir con el virus en sus características, ese estado técnicamente le llamamos endémico; es decir, ya vivir con el virus”, advirtió López-Gatell, e instó a la población que aún no se ha vacunado contra la Covid-19 que acuda a los centros de salud para recibir las dosis que tengan aún pendientes.

El funcionario federal destacó que la ocupación de camas generales para la atención de pacientes con Covid-19 se ha mantenido en 3% y en un 1% en camas con ventilador. Destacó que la mortalidad a causa de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 se ha reducido en los últimos tres meses y se mantiene en cifras mínimas.

López-Gatell dio a conocer que esta semana sería la última ocasión en que la Secretaría de Salud participaría en la conferencia matutina del presidente López Obrador con el segmento "El Pulso de la Salud" y anunció que el gobierno federal ya no actualizaría el semáforo epidemiológico de Covid-19, el cual mantenía a las 32 entidades del país en color verde.

En este último reporte, el especialista presentó un resumen del comportamiento de la pandemia de Covid-19 en México. Resaltó que en el país se presentaron 4 olas (picos epidémicos) de coronavirus; en la primera oleada, dijo, la curva epidémica fue sumamente plana, comparada con otros países; la segunda oleada, que fue mayormente representada por la variante Delta, fue agresiva por las muertes registradas y las hospitalizaciones.

El cuarto repunte provocado principalmente por la variante Ómicron de Covid-19 fue tres veces más grande que la tercera ola, pero gracias a la cobertura de vacunación contra Covid-19, la cantidad de hospitalizaciones y defunciones fue “considerablemente” más baja, dijo.

A cuatro días de que terminara el mes de abril, la Secretaría de Salud dio a conocer que ya no emitiría de forma diaria su reporte técnico en el que detallaba la evolución de la pandemia de Covid-19, en cambio, a partir del próximo lunes esta información se publicará cada lunes de forma semanal.