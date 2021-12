Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que presentará ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) su declaración de conclusión del cargo.

“Me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y ahí se encuentran contemplados, como están desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa de forma mancomunada. Me he puesto en contacto con él para efecto de ponerme a su disposición, y, por supuesto, aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT y ante la Secretaría de la Función Pública’’, declaró, entrevistado en la Cámara de Senadores.

El exfuncionario, de acuerdo con información publicada el pasado lunes por el periódico Reforma, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito porque siendo titular de la UIF compró, por una suma de 40 millones de pesos, cuatro bienes inmuebles y un automóvil.

Como dijo el presidente (Andrés Manuel) López Obrador es importante enfrentar; primero, dar la cara, segundo, actuar en congruencia a los principios de la cuarta transformación’’, afirmó Nieto Castillo.

A la pregunta específica “¿Está usted limpio, señor?’’, respondió: “Evidentemente, sí’’. Y negó estar enfrentado con Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.

“De mi parte no hay enfrentamiento’’, aseguró.

Entrevistado también en la Cámara alta, Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, explicó que el plazo legal para que Santiago Nieto presente su declaración de conclusión del cargo vence el próximo 7 de enero.

“Cuando tomó posesión de la UIF hizo su declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales, y nos falta la declaración final. Los tiempos de ley terminan el 7 de enero. Tenemos que esperar nosotros la declaración final, y el proceso de evolución es comparar lo que entregó con lo que termina’’.

Nieto Castillo asistió en calidad de invitado por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta, a un foro realizado en el Senado en ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, en el que Salcedo Aquino sí tuvo participación.

rolando.ramos@eleconomista.mx