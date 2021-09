El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la modificación que hizo el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a su Estatuto Orgánico el 2 de octubre de 2020, mismas que limitaban las facultades del presidente interino de ese organismo, Adolfo Cuevas Teja, para realizar nombramientos.

El Senado de la República promovió el año pasado una controversia constitucional, demandando la invalidez del Acuerdo mediante el cual el Pleno del IFT modificó su Estatuto Orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de octubre de 2020.

Dichas modificaciones limitaron al presidente interino para realizar nombramientos, toda vez que aquel entonces se le había cuestionado por el nombramiento de Merilyn Gómez Pozos, cercana al senador Ricardo Monreal, como encargada de la Coordinación de Vinculación Institucional.

El 23 de septiembre pasado, la Segunda Sala de la Suprema Corte determinó conceder una suspensión a la modificación de los estatutos, al considerar que “son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado debe garantizar que sea prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal libre y sobre todo sin injerencias”.

En la sesión de pleno de este lunes, los ministros avalaron con ocho votos a favor la invalidez de las modificaciones al Estatuto Orgánico del 2 de octubre del 2020 del IFT.

Para razonar su voto en contra, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat difirió de la invalidez, pues a su juicio no se trataba de un asunto de inconstitucionalidad, sino de interpretación de la norma.

“Yo no veo que se anule la capacidad de maniobra del presidente quien es el que tiene la óptica más clara del devenir del instituto, me parece que no es inconstitucional el estatuto, sino que admite en todo caso una interpretación conforme, y que eso salvaría la duda que genera la norma”, expuso.

Por su parte, la ministra Norma Piña resaltó que no se puede determinar que es competencia del Congreso de la Unión normar definir o normar los nombramientos por parte del órgano autónomo denominado Instituto Federal de Comunicaciones.

En tanto, el ministro Javier Laynez Potisek se pronunció en favor de la invalidez de la modificación del estatuto, aunque resaltó que la autonomía constitucional de los organismos no impide que el Congreso de la Unión pueda legislar sobre la ley orgánica de los mismos con sus limitantes. Explicó que -por ejemplo- no podría determinar el nombramiento de sus titulares, pues eso iría en contra de la autonomía de los propios organismos.

El pleno de la Corte acordó realizar una sesión privada para conocer el engronse de este asunto.

