“Todo va a ir directo a Luis Videgaray”, dijo Sergio Arturo Ramírez, abogado de la exsecretaria de Estado, Rosario “R”, al explicar que su cliente declarará ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el exsecretario de Hacienda ordenó triangulación de recursos públicos para destinarlo a las campañas electorales del PRI.

Al salir del penal de Santa Martha Acatitla, el abogado dijo que la extitular de Sedesol y Sedatu “llegó a la determinación de que vamos a utilizar el criterio de oportunidad que ofrece la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Añadió que su cliente tomó la decisión de “decir todo lo que sea necesario para determinar todo lo que tenga que ver con Luis Videgaray (...) Todo a partir de hoy va a ir directo a Luis Videgaray”, insistió.

Indicó, sin embargo, que Rosario “R” no implicará al expresidente Enrique Peña Nieto, al puntualizar que el beneficiado de la triangulación de recursos públicos a través de universidades fue Videgaray.

“Al expresidente Peña no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él, todo es Luis Videgaray.

“La maestra ya lo manifiesta directamente hoy: va darse toda la información que requiera el Estado mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidad o movimiento de cualquier tipo de recursos o instrucciones que tuvieron que tener con Videgaray”, sostuvo.

Sin embargo, el abogado Sergio Arturo Ramírez dijo que en el criterio de oportunidad no se solicitará por el caso de la llamada “Estafa Maestra”, ya que “no existe, es un elemento que no podemos contemplar dentro del proceso de Rosario ‘R’, porque dentro de su proceso no hay facultades que hubieran permitido que ella pudiera tener disposición de los recursos”.

“En el criterio de oportunidad no podemos ir en grados jerárquicos hacia abajo, tenemos que ir arriba y quién tiene realmente una responsabilidad no sólo en esto, sino en muchas otras cuestiones en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es Luis Videgaray”, refirió.

Por la noche, vía Twitter, Rosario “R” expuso: “He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”.

Reacciona extitular de SHCP

El extitular de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, calificó como una mentira las acusaciones de Rosario “R” y su defensa legal, y negó haber dado instrucciones a la exsecretaria de Estado para desviar recursos públicos a través de la “Estafa Maestra”.

“Lamento profundamente que Rosario ‘R’ opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal. Desde el punto de vista humano, entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificada para mentir e incriminar a inocentes. Eso no debe ser el camino para conseguir su libertad”, sostuvo.

“Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras”.

Argumentó que él nunca fue jefe de la extitular de Sedatu y Sedesol, por lo cual nunca le dio una instrucción. Añadió que las ampliaciones presupuestales que recibieron la Sedesol y Sedatu de parte de Hacienda entre 2012 y 2016 fueron “siempre para programas y acciones de política pública con fines lícitos”.

No fue a campaña: priismo

El PRI se deslindó de las acusaciones de la defensa de Rosario “R” contra exfuncionarios públicos priistas, como José Antonio Meade y Luis Videgaray.

“El partido... se deslinda de cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos y está abierto a cualquier investigación que ayude al esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la Fiscalía”.

Refirió que las actividades político-electorales realizadas por los partidos son fiscalizadas por el INE y que “no existe registro alguno en 2012, 2015 y 2018 de que hayan ingresado al PRI recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita”.

“En específico, la campaña presidencial de José Antonio Meade, en el 2018, fue sujeta a un estricto proceso de fiscalización por parte de la autoridad electoral, del cual quedó constancia en los informes que son de dominio público, sin existir señalamiento alguno”.

La estrategia: de presa política a colaborar

8 agosto del 2019

Rosario “R” se presentó a una audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México donde la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó de uso indebido de más de 5,000 millones pesos por actos de acción u omisión en la celebración de 27 convenios irregulares con universidades públicas, que no reportó al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

13 de agosto

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, vinculó a proceso a Rosario “R” y dictó formal prisión en su contra en el penal de Santa Martha Acatitla. Su defensa acusó que fue víctima de un “tribunal de Estado” y de la violación a la presunción de inocencia.

19 de septiembre

Desde la cárcel de Santa Martha Acatitla, Rosario “R” publicó una carta en la que se dijo “rehén” de una “trampa” y una “confabulación” política en su contra para mantenerla presa, a pesar de que el delito del que se le acusa no es grave.

19 de marzo 2020

En una publicación en Twitter se dijo víctima de odio de quien ostenta una “fuerza moral” y utiliza el poder para ejecutar una venganza.

12 de agosto

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que si Rosario “R” se encontraba presa a diferencia del ex director de Pemex, Emilio “L”, es porque no ofreció colaborar con las autoridades en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

26 de agosto

La Fiscalía General de la República solicitó a un juez una condena de 21 años de prisión en contra de la exsecretaria de Estado, Rosario “R”, por actos de omisión en su gestión que presuntamente implicaron desvíos por más de 5,000 millones de pesos de las secretarías de Desarrollo Social y Territorial y Urbano.

6 de noviembre

Un juez federal giró orden de aprehensión contra la integrante del gabinete de Enrique Peña por lavado de dinero y delincuencia organizada.

23 de noviembre

Se da a conocer que la exsecretaria buscará un criterio de oportunidad con la Fiscalía, a efecto de colaborar en la investigación.

