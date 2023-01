Revisión a estrategia de seguridad por el Senado, limitada

La Cámara de Senadores carece de “dientes’’ para exigir “cuentas claras” al Ejecutivo federal en materia de seguridad pública, coincidieron los especialistas Pablo Girault y Eunice Rendón.

El experto de la asociación civil México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y la consultora en temas de seguridad, explicaron que la solución a la inseguridad en México requiere de una “estrategia país” porque el problema es “multifacético”.

De ahí que consideraron urgente hacer “todo a la vez” en el combate al fenómeno delictivo y por los tres órdenes de gobierno y poderes de la Unión.

Girault recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) ni siquiera ha presentado al Senado para su aprobación el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, cuando el plazo para hacerlo venció en mayo pasado, y “los legisladores no pueden hacer nada al respecto.

“El Senado podría decirle (al fiscal) preséntalo (el plan) pero no tiene, y este es uno de los defectos de la ley, capacidad para decir ‘como no me lo presentaste te corro, ya no tienes trabajo señor (fiscal)...”

Y lo mismo aplica, dijo, para los casos de los secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana, obligados a presentar también a los senadores el informe anual de la Guardia Nacional (GN) y la estrategia de seguridad.

El Senado no tiene facultades para correrlos; tiene una obligación, pero es sin dientes”, afirmó.

El artículo 76, fracciones IV y XI, de la Constitución establece como facultades exclusivas del Senado analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo federal le presente sobre las actividades de la GN, así como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La Ley de la Fiscalía General de la República obliga al titular de la FGR a presentar a los senadores el referido plan estratégico.

Trabajo a fondo

Rendón opinó que al Senado “le faltan dientes y le falta también estar más incisivo en el tema y verdaderamente hacer una revisión puntual y periódica de justo las cosas que van ahí escuchando porque sí vemos de pronto compareciendo a la secretaria y autoridades en seguridad, pero sí falta ir más allá de la parte política”.

Desde su óptica, “más que hacer de las comparecencias un acto político, los senadores tendrían que fijar metas de hacia dónde se piensa llegar y cuándo.

“Porque no hay un plan que nos permita entender cuándo se supone que va a haber ya un resultado en la baja de algunos de los delitos que duelen tanto, como el homicidio doloso o los seis tipos de delitos en contra de las mujeres y niñas”.

Pero no sólo los senadores “tienen que hacer un trabajo a fondo”, aclaró, sino también los policías, funcionarios en la materia, la secretaria de seguridad y el presidente de la República.

“Es una cosa que sí toca como país. Los senadores en su pequeño coto de poder (sobre la responsabilidad que tienen por ley), pero va mucho más allá de ellos. Es, creo yo, una estrategia país” la que se necesita para enfrentar el problema de la inseguridad que se vive en México.

El senado, dijo, “ha hecho un trabajo limitado en el sentido de no observar” que “quizá hay que replantear la estrategia” en la materia.

“Hay que llamar a rendir cuentas, a saber verdaderamente por dónde fortalecer el camino. No es fácil, pero se tiene que hacer algo”.

El hecho de “no tener una fuerza con mucha experiencia; es decir, apenas es una fuerza en creación la GN”, explicó, ha vuelto el “proceso tortuoso y eso no ha ayudado”.

La especialista apuntó que “hay una debilidad en varias instituciones importantes” toda vez que no hay “un reposicionamiento a nivel local” ni en los ministerios públicos, es decir la FGR.

El senado especialmente tiene algunos grupos en este tema, agregó, que debieran estar atentos y justamente impulsando que la estrategia de seguridad tome nuevos bríos cuando así sea necesario.

“Pero la principal responsabilidad es, sin duda, del Ejecutivo federal por un lado, y por otro también de los estados y municipios. Para que las cosas cambien se requiere de un trabajo de los tres niveles de gobierno porque está muy complicada la situación en la materia; particularmente, en algunos estados no hay ni estado de derecho”.

