Ante la violencia contra periodistas que se vive en el país, y la impunidad que genera, un grupo de 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa y promoción de la libertad de expresión e información llegará a México, con el objetivo de situar como prioritaria en la agenda del gobierno nacional la crisis de libertad de expresión.

En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, del 2 al 8 de noviembre la Coalición Internacional de Organizaciones sobre Seguridad de los Periodistas celebrará una reunión con autoridades, víctimas y ONGs de periodistas locales, con el fin de hacer un llamado para disminuir el índice de impunidad en crímenes contra comunicadores y proponer mecanismos de colaboración.

La comisión estará integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, como Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), Reporteros Sin Fronteras, International Media Support, Fundación para la Libertad de Prensa, Freedom House, Global Forum for Media Development, Gulf Center for Human Rights, International Freedom of Expression Exchange, Federación Internacional de Periodistas, International Press Institute, International Women’s Media Foundation, Palestinian Center for Development and Media Freedom, PEN America, Free Press Unlimited, y World Association of News Publishers.

“Esta misión llega en medio de una crisis en materia de libertad de expresión en México, ya que las agresiones contra periodistas han aumentado en los últimos años, lo que lo ha llevado a ser uno de los países más peligrosos y mortíferos en el mundo para ejercer el periodismo”, señaló Artículo 19 a través de un comunicado.

Suman 115 crímenes

La organización también recordó que entre el 2000 y agosto del 2019 han sido asesinados cerca de 115 periodistas, algunos de los cuales eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad del CPJ, México es el país con mayor número de casos de asesinatos de periodistas en impunidad.

Además, encabeza la lista de naciones con mayor número de periodistas desaparecidos, y más de 230, junto con sus familias, han sido desplazados de manera forzada.

Lo anterior da cuenta de que los instrumentos implementados por los gobiernos mexicanos —desde la administración de Vicente Fox hasta la actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador— para proteger a las y los periodistas no son suficientes para cumplir con su obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos contra la libertad de expresión, refirió.

