Con un total de 86,663 personas que se mantienen como desaparecidas y no localizadas en México, de las cuales 19,527 (22.5%) ocurrieron durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, la Segob destacó que, en el caso de las mujeres, son niñas y adolescentes menores de 18 años las que más desaparecen, lo cual podría estar ligado al delito de trata de personas.

En conferencia de prensa matutina, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que de las 44,174 personas que han sido reportadas como desaparecidas entre diciembre de 2018 y el 7 de abril de 2020, el 24.8% fueron mujeres, “pero si nos enfocamos en el rubro de las niñas, adolescentes, menores de 18 años, estas representan el 55.65% de ellas y la mayoría de estas, este es un dato que debe preocuparnos, estamos haciendo un trabajo específico no solamente en materia de búsqueda en vida, sino atacar el fenómeno de la trata de personas, porque el estrato de edades de las mujeres desaparecidas son fundamentalmente entre los 10 y los 19 años de edad”, explicó.

Además de indicar que el 62% de las niñas adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México.

Sobre el tema, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explicó que la “hipótesis de búsqueda es sobre trata. Así como toda muerte violenta tiene que ser investigada como feminicidio, esté o no tipificado, toda desaparición de niña, adolescente o mujer en términos de búsqueda tiene cuestiones de género como la trata de personas”, puntualizó.

Asimismo, las cifras generales señalan que los estados que concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas son: Jalisco, Michoacán, CDMX, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y Estado de México que concentran el 76.21% de los reportes de diciembre del 2018 al 7 de abril del 2021.

Quintana también informó que se han realizado 1,413 jornadas de búsqueda en más de 228 municipios, acompañadas de familiares de víctimas y resaltó las búsquedas en zonas como el Gran Canal del Estado de México; en Celaya, Guanajuato, y en Abasolo, Tamaulipas.

Mientras que el subsecretario de Gobernación, aseguró que se mantiene el hallazgo de fosas clandestinas y cuerpos recuperados, aunque, dijo, “ello obedece al incremento en la confrontación entre grupos delictivos en diversas regiones del país”. No obstante, explicó que en 2020 se registró una disminución en el número de fosas clandestinas localizadas del 33.05% y del 17.97% en los cuerpos recuperados en estos, respecto al año 2019.

Reconoce alza en homicidios

En la conferencia de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el homicidio, feminicidio y extorsión continúan y ha disminuido mínimamente.

"Hay delitos donde apenas y se han contenido, es el caso del homicidio, claro sigue incrementando año con año, llegamos y se ha mantenido, se ha estabilizado, incluso hay una disminución mínima, aceptada y demostrada por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)”.

En el caso de los feminicidios, antes de reconocer que el delito va en aumento, el mandatario dijo que este no se tipificaba así antes.

“En el caso de los feminicidios, que es otro delito con crecimiento, sostenemos, no es evadir nuestra responsabilidad, siempre vamos a decir la verdad, sostenemos que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres; ahora no, entonces por eso se registra un incremento”.

