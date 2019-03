El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una exposición acerca de la aplicación de las tres reformas constitucionales que se han aprobado en el Congreso en lo que va de su administración: la Guardia Nacional; extinción del dominio y delitos graves.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expusó acerca de estas tres reformas que ya fueron aprobadas por los Congresos locales y que en breve se espera sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Indicó que para la Guardia Nacional se requerirán leyes o reformas secundarias; en el caso de Guardia Nacional, cuatro; sobre extinción de dominio, dos reformas; y para delitos graves, una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales.

#ConferenciaPresidente | En estos primeros #100DíasTransformandoMéxico���� se han aprobado tres reformas constitucionales. • Creación #GuardiaNacional • Extinción de Dominio • Prisión Preventiva Oficiosa para Delitos Graves https://t.co/Nh8Jpk6iPK — Gobierno de México (@GobiernoMX) 14 de marzo de 2019

El primer mandatario agradeció a los legisladores federales por la aprobación de estas tres reformas constitucionales, y reconoció que ahora su gobierno no tendrá pretextos para combatir la inseguridad y la corrupción.

Por su parte el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que se presentará ante la Fepade una denuncia para extinción de dominio de dos empresas (Grupo TV Promo y Bufet de Proyectos Información y Análisis) por la elaboración del documental “Populismo en América Latina”.

Dicho documental resaltaba un vínculo de López Obrador cuando competía por la presidencia de México con gobiernos socialistas de América Latina. Nieto acusó que además de aportaciones ilegales en tiempos electorales, a estas empresas se les puede fincar el delito de lavado de dinero.

En el caso de estancias infantiles, López Obrador dijo que el Gobierno federal acatará el fallo judicial que le ordenó destinar recursos públicos para ese propósito.

En otro tema, el presidente negó que esté detrás de la creación de un nuevo y gran sindicato para contrarrestar a las actuales organizaciones gremiales. Afirmó que es el Jefe de Estado, más no líder de partido, y por lo tanto no actúa en favor de nadie en particular.

Acerca del secuestro de migrantes en Tamaulipas, López Obrador dijo que continúa la investigación, y ya hay en marcha un operativo de búsqueda por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, la Secretaria de Marina, la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Seguridad.

En ese sentido el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, dio conocer un operativo que concluyó ayer con la liberación de 34 personas indocumentadas en Altamira, Tamaulipas. También dio a conocer fotografías del autobús de la línea Transpais en donde fueron secuestrados 19 personas, y mencionó que no iba escoltado por la Policía Federal.