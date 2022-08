Reforma electoral no es necesaria, podría significar un retroceso: Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la confianza ciudadana con la que cuenta este órgano autónomo está en riesgo de perderse, si se toman decisiones equivocadas, ello en referencia a la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en el Foro 17 “Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas”, del Parlamento abierto para la Reforma Electoral organizado por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el titular del INE, sostuvo que en este momento, una reforma en materia electoral “no es necesaria, indispensable y mucho menos urgente”, ya que cambiar las reglas actuales podría significar un importante retroceso.

“A partir de un diagnóstico serio y objetivo, basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien; sin duda es mejorable, pero desde esta óptica, el INE no necesita refundarse o reformarse a fondo y mucho menos suprimirse o desaparecer”, señaló durante su participación inicial en el parlamento abierto de la reforma electoral.

Reconozco el tono respetuoso y constructivo con el que dialogamos hoy en el foro de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. Gracias a la JUCOPO por la invitación @rubenmoreiravdz @NachoMierV @JTrianaT y a todas y todos los participantes en la mesa. pic.twitter.com/wFH7rHGFTG — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 23, 2022

Añadió que más allá de un cambio de reglas o de nombre, el Instituto Nacional Electoral (INE) “no necesita refundarse, transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o, peor aún, desaparecer”, ya que expresó que “la confiabilidad en las elecciones que tantos años nos costó construir depende de todo ello, en ese contexto, vale preguntarse si una reforma al sistema electoral es necesaria, indispensable o pertinente, si atendemos a la evidencia de los procesos electorales celebrados en los últimos 8 años, una reforma no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente”, dijo el consejero presidente del INE.

Ante legisladoras y legisladores de diversos partidos, así como expertos en la materia, Córdova Vianello defendió que actualmente el sistema electoral funciona, pues muestra de ello son los resultados electorales de los comicios pasados y la participación de la ciudadanía, sin embargo, reconoció que los procesos pueden mejorarse, por lo que sugirió que “para evitar un retroceso sería muy importante preservar su autonomía constitucional, su carácter ciudadano, su Servicio Profesional Electoral, su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo y su papel de custodia y administración del Padrón Electoral”.

Lorenzo Córdova aseguró que él no se ha pronunciado en contra de los cambios al interior del INE, aunque destacó que una reforma electoral siempre será pertinente, pero para ello deben cumplirse tres condiciones básicas: que maximice el consenso, ya que si “es aprobada por una mayoría, aun cuando se cumplan los requisitos constitucionales, es una reforma que en el futuro puede abrir un problema en donde hoy no los tenemos”.

Mientras que advirtió que “si no se logran los consensos para una reforma en esta legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia, nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir, sin duda, a las elecciones de 2023 y 2024 con las reglas que hoy tenemos que nos generan resultados legales y legítimos”.

El exconsejero del INE, Marco Antonio Baños coincidió en que es necesario actualizar el sistema electoral, sin embargo, advirtió que la propuesta del presidente López Obrador es dañina, pues existe una inviabilidad de modificar las reglas a mitad del camino, y más bajo la premisa de un ahorro millonario es incorrecta, toda vez, que, con la reforma de 2014 se incrementaron las facultades y obligaciones del INE.

“Es punto central que entremos a una discusión respecto a qué le hace más daño al país: impulsar una reforma de estas características que le esté cobrando ciertas facturas al INE o pensar en una reforma que realmente sea útil para la modificación y actualización del sistema electoral”, dijo Baños.

Armando Maitret Hernández, integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refirió que las premisas en las que se sustenta la propuesta de reforma es un mal desempeño de la autoridad electoral y que es muy costoso nuestro sistema electoral, por lo que consideró que se deben reflexionar con mucha objetividad.

Reconoció que el presupuesto del INE tuvo un incremento de 409 por ciento entre 1999 y 2018, pero en 1999 el INE organizaba elecciones y fiscalizaba recursos y para 2018 tiene muchas más tareas. Estimó que se debe hacer una labor de autocrítica. "¿De verdad esta reforma va a solventar nuestros problemas de la democracia? Yo honestamente creo que no”.

Dijo que “no es oportuna la propuesta, aun cuando sea necesaria y pertinente, pensemos en que hay mejores momentos para implementar estos modelos de reforma”.

Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (hoy IECM), señaló que en la reforma hay puntos polémicos y negativos, “pero todo esto puede en un ambiente de debate mejorarse y corregirse adecuadamente”. Resaltó que el INE debe ser preservado, sobre todo en su autonomía, pero debe ser revisado su presupuesto, sus funciones y su plantilla laboral.

Aseguró que el INE “no es el autor ni el propietario de la democracia. Aunque la organización de las elecciones y la expedición de la credencial de elector le traen gran visibilidad, el INE tampoco es el principal protagonista del avance democrático”. Aclaró que no se pretende demeritar el trabajo del INE en la tarea organizativa, pero sostuvo que “la democracia es posible sin el INE, pero no es posible sin el ciudadano”.

Huchim May dijo que el verdadero hacedor de la democracia es el ciudadano que ha luchado y ha pagado los avances democráticos, incluso con sangre. Destacó la importancia de que, si hay reforma, ésta sea consensada y aprobada por todos los grupos parlamentarios.

