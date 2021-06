Querétaro, Qro. Durante la jornada electoral en Querétaro, al corte de las cerca de 01:30 horas, se han presentado 22 incidencias, de acuerdo con registros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).

El consejero presidente del IEEQ, Gerardo Romero Altamirano, refirió que se trata de incidencias de diversos tipos, entre ellas la inasistencia de funcionarios de casilla, por lo cual se tiene que recurrir a votantes que se encuentren en la fila.

Las incidencias -expuso- se atienden de manera inmediata, manteniendo contacto constante entre funcionarios tanto del INE como del IEEQ, con corporaciones de seguridad; descartó que se hayan registrado conatos de violencia en el marco del proceso.

“La intención es resolver todas las incidencias lo más rápido posible o incluso descartar las reportadas. De todo tipo, que un funcionario de mesa de casilla no llegó, que a lo mejor algo pasó con la vialidad, múltiples incidencias, la mayoría tiene que ver con un funcionario. Conatos de violencia ninguno, en ninguna parte”, comentó.

Durante la sesión permanente del instituto, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el IEEQ, Ricardo Astudillo, denunció que ha recibido reportes de 20 camionetas tipo Suburbans que están circulando por diversas colonias del municipio metropolitano de Corregidora, con placas de circulación para entidades como Estado de México, Veracruz y Tlaxcala, por lo que pidió que se investiguen estos hechos.

“Me están reportando en el municipio de Corregidora hay varios vehículos, hay entre cinco y seis personas dentro de los mismos, camionetas grandes con una estampa verde fosforescente en las palcas, es una característica, me los acaban de reportar, que están en diferentes colonias como La Negrata, El Pueblito Candiles, incluso en la colonia Tejeda, Zapata y Santa Barbara. (…) Son 20 vehículos con placas de otro estado con la misma calcomanía, vamos a solicitar que se investigue. Nos lo reporta la ciudadanía, la gente que acude a votar, nuestros propios representantes generales que están acreditados ante el INE”, declaró.

Al respecto el consejero presidente del IEEQ informó que este hecho será notificado a las corporaciones de seguridad del estado.

Instalación de casillas

Hasta aproximadamente las 13:30 horas la apertura de las 2,853 casillas había avanzado en 97.58%, de acuerdo con este corte no se tiene reporte de casillas que no hayan sido instaladas, precisó el consejero presidente.

“No tenemos reporte de ninguna casilla que no se haya instalado, los capacitadores asistentes electorales que alimentan el sistema tienen la tarea de primero resolver todos los temas que están en casilla y hasta el final reportan. Hasta ahora no hay datos de casilla que no se hayan instalado. Es muy seguro -y en todos los procesos electorales ocurre- que el número de casillas instaladas en tiempo real es superior al que reporta el sistema es muy probable que lo que falte es el reporte”, apuntó.

En tanto, la Junta Local del INE reportó a las 12:00 horas, un avance de 87.56% de las 2,853 casillas a instalar en el estado, mostrando mayor rezago en el distrito 01 (avance de 81.37%) y en el 05 (76.3%), el resto: 02 (94.2%), 03 (95.7%) y 04 (89.2%).