El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que la aplicación de pruebas de vacunas contra el Covid-19 en México, serán voluntarias y no intervendrá el gobierno mexicano.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario fue cuestionado este domingo 13 de septiembre respecto a cómo será la aplicación de las vacunas contra Covid-19 que podrían aplicarse en México, entre ellas la rusa Sputnik V.

Al respecto, López-Gatell dijo que hasta el momento no hay confirmación de parte de ningún laboratorio de someter a prueba sus vacunas en nuestro país, e indicó que en caso de suceder, esto será voluntario de las personas y no dependerá del gobierno ni de instituciones nacionales.

Apuntó que, en todo caso, cada laboratorio abrirá sus convocatorias a las que acudirán personas que decidan participar, bajo sometimiento consensuado, en la fase de prueba.

El funcionario federal mencionó que en dichas pruebas no deberán participar menores de edad y personas vulnerables por índole de salud, sociales o culturales; por ejemplo personas privadas de la libertad o personas que son parte de minorías étnicas o sociales.

Reiteró que el gobierno de Rusia está en conversaciones y potenciales acuerdos con una empresa mexicana para traer al país la vacuna Sputnik V, pero en esto no participa el gobierno de México.

En otro tema, el subsecretario López-Gatell afirmó que no tiene ninguna postura sobre la denuncia penal que mañana presentará la dirigencia nacional del PAN en su contra. “Yo no me meto en política electoral”, afirmó.

[email protected]

kg