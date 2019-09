El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ofreció una disculpa al presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber podido, en dos ocasiones, cumplir con la fecha prometida de entrega de la ampliación de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora.

Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador comprometió que esta obra quedaría terminada para abril o para mayo del 2019; sin embargo, esto no ocurrió. Más tarde el mandatario se planteó que en septiembre estaría concluida, aunque tampoco pudo ser posible debido a diversos problemas sociales y con las empresas contratadas.

Durante la conferencia matutina de esta mañana, que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, el secretario Javier Jiménez Espriú explicó que esa obra inició el 21 de agosto del 2010 y tenía como término original el 21 de enero del 2018, con 35 contratos para diferentes obras, de los cuales actualmente sólo están vigentes cuatro. Al inicio del nuevo gobierno, el 1 de diciembre del 2018, faltaban por concluir 40.3 kilómetros.

La ampliación de esa carretera fue de dos a cuatro carriles; 157.8 kilómetros de cinta asfáltica y 493.9 kilómetros de concreto hidráulico; 1,300 puentes que equivalen a 40 kilómetros, cuatro entronques, y más de 2,600 obras de drenaje. El costo total del proyecto se estima en 19,772.5 millones de pesos, de los cuales el actual gobierno ha invertido 3,375.6 millones de pesos. Está terminada en el 98.6% y faltan por construir 8.8 kilómetros lineales (1.4%).

“Nosotros nos comprometimos en julio pasado a terminar el día de hoy con toda la carretera, pero asuntos supervinientes nos han impedido el cumplimiento de este compromiso. (…) Pero hemos tenido problemas sociales, locales que nos han impedido estos trabajos. Estamos esperando que se resuelvan estos problemas, esperamos hacerlo muy pronto. (…) Tuvimos un problema con las empresas (contratadas), de (falta de) liquidez, que no tienen forma de atenderlo pero los hemos ya reconvenido y estamos terminando ya la solución de los problemas y esperamos que en 60 días de trabajo poder cumplir lo que hoy debimos haber cumplido. Con una disculpa señor Presidente, una disculpa a la señora Gobernadora, con una disculpa señores sonorenses, pero créanme que muy pronto tendremos el total”, dijo Jiménez Espriú ante el presidente López Obrador.

Cabe destacar que en el tramo Ciudad Obregón-Guaymas faltan por terminar 1.1 kilómetros, y de Santana a Nogales faltan 7.7 kilómetros. Hoy ya se puede circular de Estación Don hasta Nogales, pero hay cinco desviaciones.

Sin fecha para concluir

Durante la conferencia, el presidente López Obrador dijo que ya no ofrecerá una fecha para el término de la obra, pues argumentó que al haber un plazo falta las empresas chantajean.

“No voy a decir ya la fecha. Dije que para abril o para mayo, no se pudo, luego otra fecha, y tampoco. Y ahora ya hasta me recomienda el ingeniero (Jiménez Espripu), yo le tengo a él mucha confianza, de que ya no fijemos fecha porque cada vez que fijamos una fecha nos presionan más. Nos detienen la obra, y hasta extorsionan, como saben que hay una fecha, entonces actúan con estas prácticas. Aprovecho para hacer un llamado para portarnos bien, ya extorciones, moches, chantajes, corrupción, todo eso ya no es válido, ya es mal visto, es como el corrupto, ya es fuchi, guacala”, expresó el Presidente.

[email protected]