El gobierno federal estima que para los meses que quedan del 2021 se registren 70,157 defunciones más a causa del coronavirus SARS-CoV-2.

De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para este 2021, se estima que los decesos por Covid-19 lleguen a un total 132,661 casos.

Para el 2020, de manera preliminar, se indicó en el informe que se registraron 198,992 defunciones.

Es decir que con base en las estimaciones realizadas por la Secretaría de Salud federal (SSA) y plasmadas en el informe de gobierno presentado al Congreso de la Unión el pasado miércoles, entre el 2020 y el 2021, al menos 331,653 personas habrán fallecido por el coronavirus SARS-CoV-2.

Desde que inició la pandemia en México el año pasado y hasta ayer, la SSA contabilizó de manera oficial 261,496 decesos por el Covid-19.

Lo anterior significa que para los casi cuatro meses que le quedan al 2021 se registrarían más de 70,000 defunciones por Covid-19, equivalente a que en promedio cada día se registrarían unas 584 muertes por el virus en el país.

Según los datos plasmados en el informe de gobierno el Covid-19 se posicionó en el 2020 como la segunda causa de muerte en el país sólo después de las enfermedades del corazón.

Mientras que para este 2021 el coronavirus se colocaría como la tercera causa de defunción en el país después de las enfermedades del corazón (204,451) y la diabetes (138,031).

Vacunación

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud federal del tercer año de administración, en el país se habían aplicado hasta el pasado 30 de junio 19 millones 372,329 esquemas completos de vacunación en el mismo número de personas.

Cabe mencionar que el universo total de personas a vacunar es de más de 89 millones 484,507, es decir, que a la fecha de corte se había inoculado con un esquema completo a 21.6% de la población objetivo.

“La Secretaría de Salud coordinó los esfuerzos sectoriales para garantizar el abasto, distribución y aplicación de las diversas plataformas de vacunas contra la Covid-19, se incluyeron a junio de 2021 la aplicación de primeras dosis en personal de salud, educativo y personas mayores de 50 años”, detalló la SSA en su informe.

Según lo referido en el reporte de la dependencia, en total se han aplicado hasta el 30 de junio 45 millones 178,511 vacunas entre primeras y segundas dosis.

De este universo, 18.6 millones han sido de la farmacéutica Pfizer; 11.6 millones de AstraZenca y 7.3 millones de Sinovac.

Además de 2.2 millones de Sputnik V; 3.8 millones de CanSino y 1.2 millones de Johnson & Johnson.

Personal contratado

Por otro lado, en el Tercer Informe de Labores de la Secretaría de Salud federal se detalló que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) contrató a 19,953 personas como parte de las medidas en contra de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

El documento reveló que la Ciudad de México fue la entidad en donde más contrataciones hubo. Se sumaron 3,384, personas al 31 de mayo del 2021. En segundo lugar se encuentra Tabasco, esta entidad reclutó 1,881 elementos.

El Estado de México ocupa la tercera posición con 1,574 incorporaciones al sector salud. A esta entidad le sigue Puebla con 1,316 personas. Y por último, el estado que conforma el top 5 es Chiapas con un total de 1,067.

En contraparte, el informe también expuso que el Insabi no contrató personal en entidades como Guanajuato, Jalisco y Nuevo León durante esta pandemia.

En cuanto al tipo de personal contratado, se precisó que en la plaza de Enfermera General Titulada A fue en donde más personal se contrató con un total de 7,201 puestos cubiertos.

Las plazas de Médicos Generales, con un total de 5,056 personas contratadas, fue el segundo lugar. Le siguió Auxiliares de Enfermería con 4,315 personas. Concluyen el listado la categoría de Médicos Especialistas B y Camilleros con 1,303 y 1,303, respectivamente.

En el informe, la SSA detalló que en el marco de la pandemia y con el objetivo de evaluar los problemas de salud mental de los trabajadores de la salud, se llevó a cabo el estudio “Mental health problems among healthcare workers involved with the Covid-19 outbreak (Problemas de salud mental entre los trabajadores de la salud involucrados con el brote de Covid-19)”.

En éste, expuso el informe de la dependencia federal, se indicó que las enfermedades mentales más frecuentes entre el personal fueron insomnio, depresión y estrés postraumático.

Insumos y reparación

En el apartado de distribución de medicamentos e insumos, el informe abundó que el Insabi ha entregado, del 1 de septiembre del año pasado al 30 de junio del presente, un total de 7 millones 280,359 piezas a las instituciones, dependencias y entidades federativas.

Destaca el caso del ramo de equipo de protección personal, en éste se distribuyeron en total 4 millones 119,223 de artículos.

En este segmento del informe, también se reveló que en dicho lapso se repararon un total de 1,528 ventiladores. Puebla y Morelos fueron los estados con mayor número de rehabilitaciones.

Investigación

A su vez, la SSA informó que mediante la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, coordinó la integración de un grupo de investigación, conformado por 20 científicos, que analizó y recomendó diversos tratamientos, los cuales resultaron en lineamientos oficiales o parte de lineamientos oficiales.

Sobre los tratamientos, se ejemplificó que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) recibió, de la Secretaría de la Defensa Nacional 60 caballos para producir plasma anti SARS-CoV-2 con el objetivo de la elaboración de suero equino que será utilizado para el tratamiento de pacientes con Covid-19.

