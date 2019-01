El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los elementos del Ejército actuaron correctamente el viernes pasado, cuando una multitud se congregó en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, para extraer gasolina, situación lo que provocó una explosión que dejó al momento 79 personas fallecidas y 81 heridos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Obrador dijo que sus adversarios tratan de crear la versión de que el Ejército actuó mal porque no detuvo a las personas que se encontraban extrayendo, de manera ilegal, combustible del ducto.

“En el caso de los militares y de la policía preventiva, existen estos protocolos, repito, actuaron bien. Pero no vamos a dejar de revisarlos y de mejorarlos, de perfeccionarlos (los protocolos).

“Lo que no quiero es que se vaya a pensar que se actuó mal, porque nuestros adversarios quisieran aprovecharse de las circunstancias. Hay unos que me dan hasta pena, porque fueron responsables de la crisis de México y todavía se atreven a acusar, con qué autoridad moral, si ellos engañaron que iban a llevar a cabo los cambios, hicieron lo mismo, se convirtieron en cómplices, permitieron la corrupción, actuaron otorgando impunidad a corruptos y todavía ahí están de manera cínica.

“No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. No me refiero a nadie en particular, estoy hablando de todos los conservadores”, aseguró.

López Obrador afirmó que reprimir a la ciudadanía, utilizando al Ejército, no es la salida para resolver el problema del huachicol.

“En el caso de esta tragedia actuaron muy bien, hubiese estado más complicado posiblemente si hubiesen tratado de impedir a la multitud lo que se estaba haciendo. Todo mi apoyo a la actuación del Ejército.

“Hay quienes están casi sugiriendo que se debió reprimir. Eso no, no es así. Hay que resolver las cosas de fondo. Un asunto que es muy importante, que la semana próxima vamos a tratar mucho, es el de las opciones, las alternativas para la gente que por necesidad optó por estas prácticas”, consideró.

El presidente Obrador informó que el martes y jueves de esta semana estará en comunidades del estado de México (Acambay e Ixtlahuaca) por donde atraviesan ductos de Pemex, como también en comunidades de Hidalgo y Puebla, para solicitar a los habitantes que no colaboren con las prácticas de robo de combustible.

“Yo estoy seguro de que vamos a resolver esto, estas prácticas se van a eliminar, se van a desterrar con el apoyo de la gente y con opciones, con alternativas que se van a dar, que haya empleo, que haya trabajo para que la gente no se vea obligada a llevar a cabo estas actividades”, dijo.

