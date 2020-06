Luego de algunos años de intentarlo por la vía jurídica, e incluso pedir apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, consiguió que un juez le concediera la prisión domiciliaria debido a su avanzada edad.

Tras 19 años de permanecer en prisión, por una sentenciado de 28 años por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos contra la salud, el ex mandatario priista anunció a través de su cuenta en una red social, que el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, le notificó la resolución judicial que le permitirá cumplir prisión en su domicilio.

"Me voy a casa… Deseo informarles con profunda alegría que hoy por la noche me llamó el Consejero Jurídico de la Presidencia, el licenciado Julio Scherer, para informarme que el Tribunal que tiene a su cargo mi caso, había emitido un acuerdo ordenando mi traslado a la casa. Imaginen lo que siento después de 21 años y casi tres meses sin pisar mi hogar, con 19 años de cárcel, cuando soy inocente de lo que me han acusado, lo que está debidamente probado con documentos en el Congreso del Estado. Ahora vamos por el trámite de la libertad, que están gestionando los defensores públicos dirigidos por el licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaria de Gobernación”, aseguró.

El 18 de septiembre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo analizaría la petición que le hizo Mario Villanueva Madrid, para concederle el indulto presidencial.

López Obrador dijo que la familia del ex gobernador de Quintana Roo y ciudadanos de ese estado promovieron el indulto a través de la Secretaría de Gobernación, pero la Fiscalía General de la República interpuso una apelación ante esa posibilidad, y cual está por resolverse en las instancias judiciales.

Mediante una carta a López Obrador, el ex gobernador Mario Villanueva dijo que conforme al artículo 97 BIS del Código Penal Federal, le corresponde otorgar el indulto. Aseguró que ya revisó la iniciativa de Ley de Amnistía que presentó el presidente López Obrador al Congreso, y no es aplicable en su caso.

“Tengo mucha voluntad, pero son fregaderas que siga yo en la cárcel cuando todos está libres, incluidos los narcos a los que dicen que protegí”, argumentó.

Mario Villanueva Madrid fue electo en 1990 presidente Municipal de Benito Juárez (Cancún), y un año más tarde fue electo Senador de la República. Fue gobernador del estado de Quintana Roo entre 1993 y 1999.

Durante su gestión como Gobernador fue señalado de dar facilidades al Cártel de Juárez que entonces encabeza Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, para el transporte de droga de Colombia hacia Estados Unidos. La entonces PGR inició investigaciones en su contra a través del entonces Subprocurador Mariano Herrán Salvati.

Villanueva desapareció dos días antes de entregar el cargo como Gobernador y se mantuvo prófugo de la justicia hasta el 24 de Mayo del 2001 cuando fue detenido con una orden de extradición a Estados Unidos.

Las autoridades de México y EU sustentaba acusaciones contra Villanueva por múltiples testigos que lo involucraban como cómplice del narcotráfico. Uno de ellos era Ramón Alcides Magaña, “El Metro”, principal operador de Amado Carrillo, quien señaló que entregaba sobornos de hasta 500,000 dólares para policías y funcionarios de Quintana Roo, incluyendo al propio Mario Villanueva, a cambio de dejar pasar cargamento de cocaína.

El 4 de junio de 2008, el Segundo Tribunal Unitario del Estado de México lo condenó a 36 años y 9 meses de prisión por acusaciones de utilizar el sistema financiero mexicano para lavar al menos 100 millones de dólares, en complicidad con el exalcalde de Cancún, Rafael Lara y el exsecretario de Finanzas, Chejín Pulido.

El 8 de mayo de 2010, el gobierno de México extraditó a Villanueva Estados Unidos, siendo entregado a las autoridades de ese país para ser juzgado por delitos contra la salud y asociación delictuosa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en donde meses más tarde declaró: "sí lavé dinero del Narcotráfico".

