En los meses previos al inicio de las campañas electorales, que culminarán el 6 de junio, hubo varios precandidatos que alzaron la mano, pero no aparecerán en la boleta electoral. Algunos de los que deseaban participar en el estado de Querétaro son los siguientes.

Carlos Villagrán “Kiko”

El famoso actor que interpretó por muchos años a “Kiko”, dentro del programa de televisión “El Chavo del 8” deseaba ser candidato a gobernador por el Partido Querétaro Independiente (QI). Sin embargo, esta organización política, se alió con el Partido Acción Nacional (PAN) y tienen como representante en común a Mauricio Kuri.

Cuando QI anunció que “Kiko” no sería su candidato, hubo rumores que indicaban que competiría para ser presidente municipal de Santiago de Querétaro, la capital del estado. Finalmente, también hicieron coalición con el PAN y su candidato en común es Luis Bernardo Nava, militante de Acción Nacional y presidente municipal, quien pidió licencia para buscar la reelección.

Por otro lado, el hijo de Carlos, Gustavo Villagrán, sí obtuvo una candidatura de QI para una diputación en el distrito 13 de Querétaro.

Adolfo Ríos

Adolfo Ríos, el ex portero de la Selección Mexicana de Futbol y de equipos como Pumas, Veracruz, Necaxa y América finalmente no compitió por la alcaldía de la capital queretana. La razón fue no llegar a un acuerdo favorable para todos los involucrados. El ex deportista y empresario de 54 años de edad estuvo en pláticas con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC).

Adolfo Ríos llegó a las boletas en 2018 para ocupar esa misma presidencia municipal, representando al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES). En aquella elección perdió contra el panista Luis Nava.

Adolfo Ríos y Mauricio Kuri

Paloma Arce Islas

La diputada de Morena, Paloma Arce Islas, también se registró como precandidata a la presidencia municipal de Querétaro. Al no obtener la candidatura, actualmente está compitiendo por la reelección de su diputación.

Cabe mencionar que el abanderado de Morena para la capital del estado es Arturo Maximiliano García, ex militante del PAN.

Cargos a renovarse el 6 de junio en Querétaro

Durante la jornada del domingo 6 de junio los queretanos votarán para elegir: gobernador, ocho diputados federales, 25 diputados locales, 18 presidentes municipales, 36 sindicaturas y 48 regidurías. Y once partidos están registrados.