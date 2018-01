El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anunció que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, restituiría la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que estaría encabezada por Alfonso Durazo Montaño.

En un hotel de la Ciudad de México, López Obrador dijo que, de obtener el triunfo, enviaría al Congreso una iniciativa para restituir la SSP que fue eliminada en este sexenio, y cuyas funciones pasaron a la Secretaría de Gobernación.

“Es un hecho indudable que ha fallado la estrategia que se ha venido aplicando desde hace más de 10 años para garantizar la tranquilidad en el país. No ha funcionado la política de seguridad pública. Es doloroso decir que nuestro país enfrenta una grave crisis de inseguridad y de violencia. Basta un dato: 76 homicidios diarios, algo nunca visto en la historia de nuestro país en épocas de paz. No podemos acostumbrarnos a esa violencia, no podemos perder nuestra capacidad de asombro, sobre todo de preocupación”, consideró.

López Obrador también presentó a quienes formarían parte de su consejo asesor en materia de seguridad, mismos que elaborarán el plan de seguridad 2018-2024, que será presentado antes de las elecciones del 1 de julio.

El consejo asesor sería integrado por el general Audomaro Martínez Zapata; el almirante José Manuel Solano Ochoa; el empresario Marcos Fastlicht Sackler; el ex secretario de Seguridad pública federal, Alejandro Gertz Manero, y por la exdiputada Loretta Ortiz.

“Hemos decidido iniciar una nueva estrategia para enfrentar el nuevo problema de la inseguridad, una nueva estrategia que no va a sustentarse como la actual, en el uso de la fuerza. Eso no resuelve el problema. No se puede enfrentar la violencia con violencia; el fuego con el fuego, el mal con el mal”, afirmó López Obrador.

El político tabasqueño dijo que su estrategia de seguridad partirá del hecho de atacar las raíces de la inseguridad, como la falta de crecimiento económico, generación de empleos, desarrollo social y atención a jóvenes.

Dijo que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, llevará a la práctica el Mando Único que faculta en el Artículo 89 de la Constitución al presidente de la República.

“Es el presidente comandante supremo de las Fuerzas Armadas, voy a asumir esa responsabilidad. No voy a delegar el asunto de este tema que tanto le importa al pueblo de México. Tengo la experiencia de cuando fui jefe de Gobierno”, refirió.

Reiteró que una de sus acciones sería integrar una guardia nacional con marinos, soldados y policías. “Vamos a utilizar experiencia, equipos e instalaciones. Vamos a garantizar la seguridad con esta guardia nacional”, puntualizó.

estuvo con colosio y fox

Alfonso Durazo nació el 11 de julio de 1954 en Bavispe, Sonora.

Es licenciado en Derecho por la UAM e ingeniero civil por la UNAM. Es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de Sonora y doctor en Políticas Públicas por el ITESM.

Entre 1992 y 1993 fue secretario particular del secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, a quien acompañó hasta su campaña presidencial. Tras el asesinato de Colosio, dejó el PRI y se sumó en el 2000 al equipo del entonces presidente electo, Vicente Fox, de quien fue su secretario particular y luego vocero, hasta el 2004 cuando renunció por desavenencias con la primera dama, Marta Sahagún.

Alfonso Durazo se unió en el 2006 al proyecto del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien lo hizo candidato al Senado de la coalición PRD, PT, Convergencia, aunque no logró ganar la elección.

