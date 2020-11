El próximo lunes 23 y martes 24 de noviembre las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados acordaron realizar un parlamento abierto para debatir la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación que envió el Ejecutivo Federal el pasado 12 de noviembre.

Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión de Trabajo, explicó en entrevista con El Economista que se dará la posibilidad a todos los interesados de plantear nuevamente sus propuestas sobre la materia, a través de la plataforma de zoom, con el fin de poder presentar el próximo miércoles 25 de noviembre dictamen que modificará la Ley Federal del Trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.

“La importancia que tiene esta iniciativa es de primer orden, el transformar modificar la subcontratación en nuestro país es de suma importancia. A esta iniciativa del Ejecutivo se suma a otras 4 más que ya se tenían, además del Dictamen que se aprobó en la Comisión de Trabajo en el Senado, ya tenemos más de un año con la discusión desde que iniciamos con la reforma laboral”, comentó el diputado.

Destacó que en la propuesta hay aspectos importantes que se sumaron en materia fiscal, “estos no se han debatido mucho en las mesas, pero sabemos cuál es el sentir de los empresarios; y claro que tenemos oído para todos o para las personas que se han manifestado. El parlamento es una oportunidad más para que vuelvan a manifestarse cada uno de ellos y tomar una decisión por el bien de México”.

Luego de sostener una reunión en la Comisión de Trabajo Baldenebro dijo que los legisladores votaron y aprobaron, de manera conjunta con la Comisión de Hacienda “realizar el parlamento abierto lunes y terminar el martes para buscar emitir dictamen a partir del miércoles”.

Fuerte regulación

El presidente de la Comisión de Trabajo admitió que se viene una “muy fuerte regulación”, pero de ninguna manera prohíbe o desaparece la subcontratación “México no puede estar sin outsourcing; se regula que es distinto. Va a desaparecer el mal outsourcing, el dañino, el que no paga prestaciones, el que evade y no paga utilidades; pero se mantiene la posibilidad de que las empresas tengan la oportunidad de contratar a algunas de estas empresas para que me busquen a mis trabajadores, me los capaciten y la empresa directamente pueda contratarlos”.

Las organizaciones deben considerar que habrá oportunidad de contratar un servicio profesional muy especializado o para una obra determinada, eso va a seguir existiendo y eso existe en el mundo, la subcontratación regulada, enfatizó.

Respecto a las mesas de trabajo que se integrarán, dijo que el tema fiscal es el que menos se ha discutido; pero “integraremos la mayoría de los temas”.

Consultado sobre cuáles son las mayores inquietudes de la propuesta, el abogado Germán de la Garza de Vecchi comentó que se debe abundar más sobre lo que se entiende como servicios especializados, ¿cuál va a ser el papel de las agencias de colocación en las nuevas formas de entablar relaciones laborales y cuáles son los requisitos para ser calificada como una empresa prestadora de servicios.