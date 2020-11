A un año de su implementación, el Registro Nacional de Detenciones (RND) acumula 164,197 personas que han sido detenidas en todo el país por delitos federales y locales. De ese número de personas sólo 125,002 fueron presentadas ante la autoridad ministerial por el valor de las pruebas en su contra.

Entrevistado por El Economista, David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información (CNI), dijo que la implementación del RND ha servido para evitar actos de tortura y extorción por parte de policías, ya que les obliga a reportar en tiempo real las detenciones.

“Los policías buenos están felices porque por fin hay quien les crea. Los policías malos están yéndose, porque naturalmente ya no es negocio, de alguna manera el RND, aunque no tenía ese objetivo, se está volviendo en un mecanismo de control de confianza. Es más, si alguien habla mal del RND me hace dudar, ¿por qué habla mal si está protegiéndote? El RND, si bien nace con la idea de proteger al ciudadano, en la práctica protege igual o más al policía. Cuando el sistema se vuelve multifuente no puedes falsear, podrías falsear una, pero no todas y todo el tiempo”, dijo.

¿No hay manera de que los policías no registren a los detenidos?

“Siempre hay maneras. Siempre hay formas. La más obvia es que el policía se niegue a hacer el registro, esa es la más fácil, que detenga y no haga el registro, pero ahí ya es una violación al debido proceso. Estamos ahorita fomentando que a las policías se les castigue y se les sancione cuando no abran el RND. No hemos tenido tanta oposición como yo pensaba; esa es una gran sorpresa; yo pensé que los policías no lo harían porque iban a perder su beneficio de extorsionar. Y si bien al principio se asustaron mucho con la implementación, ellos se están protegiendo muchísimo, porque muchas de las veces las personas salían libres porque decían que las habían paseado, golpeado, y era el dicho del policía contra el ciudadano. Y los policías buenos decían: ´no es cierto, yo no lo extorsioné´, pero el juez le creía al ciudadano y salía libre”, dijo.

A un año de su implementación, el RND registra 164,197 detenciones por delitos federales y locales; la mayor cantidad de detenidos ha sido en:

Estado de México (28,835)

Ciudad de México (18,577)

Baja California (12,976)

Chihuahua (19,957)

Coahuila (10,818)

Guanajuato (9,776)

Nuevo León (8,776)

Jalisco (5,820)

Las entidades que menos registros han tenido son:

Baja California Sur (444)

Sinaloa (815)

Campeche (907)

Del total de detenidos sólo 125,002 fueron presentados ante la autoridad ministerial.

Con el RND, los policias federales, estatales o municipales, así como Guardia Nacional y Fuerzas Federales, están obligados a registrar datos de las personas detenidas y sobre su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

El director del CNI adelantó que se buscará que esto se amplíe también a datos del proceso judicial contra el detenido y hasta su eventual salida de un reclusorio.

Indicó que también se busca vincular este sistema multifuente de detenciones con las cámaras de los C5 de los estados, a fin de cotejar las versiones, tanto de policias como de ciudadanos, al momento de la detención.

“Eso no lo hemos hecho, estamos haciéndolo apenas. Es una gran innovación. Queremos fortalecer los lineamientos que van a salir en enero (del 2021). El tercer rubro que es la parte penal y penitenciario, es la gran invocación, y es la idea vincular las tres fases: policial, ministerial y procesal-judicial. Es una revolución tremenda porque ningún país lo tiene. Imaginemos lo que implica: desde me detuvieron, hasta que salgo del penal y qué hago después. Y la parte de inserción es muy importante, porque podríamos saber dónde se encuentra esa persona, da muchísimas inteligencia policial, ministerial y procesal.

“Podremos saber quién se portó mal en la detención, si fue el policía, o en efecto fue el ciudadano. Va a haber represalias para cualquiera de los dos. La idea es tener un mecanismo objetivo que ponga la verdad donde se encuentre”, dijo David Pérez Esparza.

Expuso que México, Colombia y Argentina son los únicos países en el mundo en contar con el Registro Nacional de Detenidos, y algunos gobiernos (Honduras, Bolivia) han pedido a México asesoramiento en el tema.

“Da inteligencia geoespacial avanzada para que se puedan tomar decisiones sobre dónde ocurren más delitos. Te permite hacer inteligencia para diseñar políticas públicas basadas en ciencia empírica de avanzada. La Guardia Nacional está avanzando en esa materia”, mencionó.

¿Qué es el Registro Nacional de Detenciones (RND)?

Es un base de datos actualizados que permite identificar y localizar a las personas inmediatamente después de su detención, derivada de la probable comisión de un delito o por una posible infracción administrativa.

¿Cómo funciona?

Las instituciones de seguridad pública de todo el país suministran información veraz relacionada con las detenciones que realizan. Permite la consulta pública de información para la localización de las personas detenidas en tiempo real. Esta armonizada con otros Registros Nacionales del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, para consultar órdenes de aprehensión o reincidencias.

¿Cuál es el objetivo del RND?

Se creó para prevenir la violación de los Derechos Humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o la desaparición forzada.

¿Quién utilizará el RND?

Es utilizado por miembros de las instituciones policiales y de procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, siempre que lleven a cabo detenciones y tengan personas puestas a su disposición respectivamente. Las fuerzas armadas también podrán realizar el registro de las detenciones que efectúen en funciones de apoyo a la seguridad pública, durante los próximos cinco años.

¿Qué datos se deben registrar?

El RND consiste en un portal web abierto a la ciudadanía (https://consultasdetenciones. sspc.gob.mx/ ) donde con el CURP de una persona se podrá consultar una versión pública sobre su detención. Se mostrará:

a) Nombre de la persona detenida;

b) La autoridad o institución que efectuó la detención;

c) La autoridad que tiene a su disposición a la persona detenida;

d) El domicilio del lugar donde se encuentra la persona detenida;

e) Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención. Tratándose de delincuencia organizada únicamente estará disponible la información sobre el nombre de la persona detenida, la fecha de la detención y si la persona aún se encuentra detenida.

