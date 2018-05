Con excepción de Andrés Manuel López Obrador, cuatro candidatos presidenciales acudieron a la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer 2018, donde se plantearon temas como declinaciones, “buscar alianzas”, “inequidades” en la contienda, entre otros.

“Aprecio a Margarita”

Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de Por México al Frente, afirmó que le gustaría generar una alianza con su ex correligionaria Margarita Zavala de cara al próximo 1 de julio.

En su participación en la Reunión Nacional de Consejeros de BBVA 2018, Anaya fue cuestionado por el conductor Carlos Loret de Mola, que fungió como moderador, sobre si buscaría a Zavala con el objetivo de vencer hasta el ahora puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, a lo que Anaya respondió que “sí, por supuesto”

“Mira, yo la tengo en un extraordinario concepto, a Margarita, estamos en la mejor disposición. Yo te puedo hablar de mi parte hacia ella, la tengo en muy buen concepto, la aprecio, y me encantaría que pudiéramos hacer equipo en este momento o en algún otro momento”, indicó.

Loret de Mola cuestionó también a el expresidente del PAN sobre José Antonio Meade y si estaría pensando en extender el llamado a éste, a lo que Anaya dijo que no, ya que el exsecretario de Estado representa sólo la intención del voto del PRI como partido y del presidente, además de que significa la continuidad y lo que desea 85 % la sociedad mexicana es un cambio, expuso.

“Él no es dueño de esos votos, él no puede decirle a la gente por quién votar (...) Yo como qué interés puedo tener de tratar de meterme en ese 15%, ¿y qué?, ¿le dejo el otro 85% a López Obrador?”, inquirió.

No obstante a esto, Anaya hizo un llamado abierto a los militantes de otros partidos que se sumen a su proyecto y que utilicen el voto útil.

Más tarde, el aspirante presidencial tuvo un mitin en la delegación Coyoacán, donde prometió que garantizará el abasto de agua en la naciente alcaldía capitalina.

Meade descarta deslindarse de EPN

José Antonio Meade Kuribreña aseguró no ser el candidato de la continuidad y que no necesita deslindarse del presidente Enrique Peña Nieto para ser competitivo.

“Por cierto, había Meade antes de Peña Nieto y habrá Meade después de Peña Nieto”, respondió el candidato del PRI, PVEM y Panal a la Presidencia, cuestionado por Carlos Loret de Mola en el sentido de por qué no se deslinda del presidente de México, como la vía para que su campaña despegue.

“Yo no me necesito definir en contraposición de nadie, yo estoy convencido de presentarme como soy, con la congruencia que he tenido siempre.

“Yo me presento acá con la convicción de que he dedicado una vida a trabajar por el país y que esa es la mejor carta credencial para ganar”.

En la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer 2018, Meade Kuribreña insistió en que el deslinde es innecesario porque Peña Nieto no está en la boleta electoral, sino él; “convencido de una agenda, de una ruta y de un destino, y una agenda a la que le dediqué buena parte de mi vida (...) y me parece que el peor daño que uno podría hacerle al país es deslindarse de una gente en la que cree”.

Reiteró también que no negociará con su oponente Ricardo Anaya una eventual alianza formal o de facto para cerrar el paso a Andrés Manuel López Obrador, puntero en las encuestas.

Las encuestas no definen elecciones, arguyó, y se dijo seguro de que al PRI sí le alcanzará el aparato para movilizar a la gente en aras de la victoria.

“Le alcanza al PRI con el aparato para salir a hablar y a convencer, para salir en espacios como éstos y defender lo que cree, y de eso nos vamos a sentir orgullosos”.