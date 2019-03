El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en su última conferencia matutina de la semana que este sábado y domingo se llevarán a cabo foros de consulta para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024.

El primer mandatario aseguró que el documento será “posneoliberal”, ya que no seguirá las mismas líneas de desarrollo que anteriores gobiernos. El domingo, López Obrador clausurará los trabajos de dichas consulta desde Palacio Nacional.

En el #GobiernoDeMéxico se gobierna con y para el pueblo. El #PresidenteDeMéxico @lopezobrador_ invita a la ciudadanía a participar en los foros sobre el Plan Nacional de Desarrollo #PND — este sábado y domingo.https://t.co/d6f3SFYTKD — Gobierno de México (@GobiernoMX) 15 de marzo de 2019

Acerca de la figura de revocación de mandato que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, dijo saber la preocupación de la oposición de que pueda reelegirse a la presidencia de México. Y en ese contexto anunció que el próximo lunes firmará un compromiso públicamente con el postulado de sufragio efectivo, no reelección.

En el #GobiernoDeMéxico somos partidarios de la democracia y del #SufragioEfectivoNoReelección El lunes el #PresidenteDeMéxico @lopezobrador_ firmará compromiso para la no reelección. "Voy a dar el compromiso de que no voy a reelegirme"https://t.co/0JxZ4nSICc — Gobierno de México (@GobiernoMX) 15 de marzo de 2019

Sobre el enfrentamiento en Hidalgo entre militares y presuntos huachicoleros, AMLO hizo un llamado a las bases sociales de esos grupos de robo de hidrocarburos, que no los protejan y que no participen en confrontaciones; mientras que a los militares los llamo a que no caigan en provocaciones de este tipo.

El Presidente se pronunció esta mañana por el cambio de los planes de estudio en las escuelas, para que haya un tronco común de humanismo, por ejemplo, que regrese el civismo. Aseveró que serán los especialistas, los pedagogos, quienes elaboren los nuevos planes educativos, una vez que el Congreso apruebe su iniciativa para cancelar la reforma educativa.

Luego de que algunas de las empresas que ayer la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó con financiamiento al documental “El Populismo en América Latina”, se desvincularon, López Obrador dijo que será la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) quien determine si existen elementos para ejercer algún delito.