Se estima que las personas que, hasta esta noche, murieron en México a causa de la enfermedad Covid-19 suman 74,503, y que la epidemia del nuevo coronavirus SARS-Cov2, que la provoca, está activa en 34,040 personas, cifra que equivale a 5% de los 720,985 casos estimados de infectados.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional para actualizar el informe técnico diario, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, explicó una vez más, por considerar que todavía no está claro el punto, lo siguiente:

“Las personas que se recuperaron, ya no son casos, ya no infectan, ya no tienen necesidades de salud, y tenemos, en este momento, 34,000 personas que han sido confirmadas en los últimos 14 días’’.

Fue enfático en que sólo en dicho número de personas está activa la epidemia, no en 688,954, que son los casos que han sido confirmados desde el pasado 28 de febrero, cuando se detectó en el país el primer caso, y hasta este jueves 18 de septiembre.

Las personas que enfermaron de coronavirus y ya están recuperadas ascienden a 492,192.

Hasta esta noche está confirmado, con prueba de laboratorio, que las personas que fallecieron a causa de Covid-19 suman 72,803; los casos confirmados de padecer la enfermedad ascienden a 688,954; la cifra de sospechosos de padecerla es de 79,051, y son 797,447 los casos que resultaron negativos.

Un millón 565,472 personas han sido estudiadas; es decir, es a las que se practicó la prueba correspondiente para confirmar o descartar la enfermedad.

Hasta la semana epidemiológica 36 -hace dos semanas; mañana concluirá la 38- la positividad registrada es de 39 por ciento.

De las 31,704 camas de hospitalización general instadas a lo largo y ancho del país para pacientes graves, 9,438 están ocupadas (30%) y hay disponibles 22,266. Salvo Nayarit (53%) y Colima (52%), cuya ocupación hospitalaria es más de la mitad, en el resto de las 30 entidades federativas hay más de 50% de disponibilidad.

En cuanto a camas con ventilador mecánico para pacientes muy graves que requieren intubación para respirar, la disponibilidad a nivel nacional es de 8,175 y están ocupadas 2,657 (25%). En las 32 entidades federativas hay más de la mitad de camas de ese tipo disponibles.

A pregunta específica sobre la denuncia que en su contra presentaron senadores del PAN por mal manejo de la pandemia, ante la Fiscalía General de la República, López-Gatell dijo respetar la pluralidad política.

“No pasa nada con que se hagan actos de campaña’’, expresó y que estarán atentos, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, al llamado de los órganos de procuración de justicia en caso de que sean requeridos “para dar una explicación al respecto’’.

