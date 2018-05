El expanista Abraham González Uyeda, quien el lunes se unió a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el político tabasqueño lo recibió sin juzgarlo por haber participado en la campaña y en el gobierno de Felipe Calderón en el 2006, comicios en los que —dijo— no hubo fraude. Asimismo, afirmó que no niega la amistad que tiene, y seguirá teniendo, con el expresidente Calderón y su esposa, Margarita Zavala.

“Siempre estará mi amistad puesta con la familia Calderón. Y aprovecharé siempre la oportunidad de platicar y convivir, sin duda”, aseveró.

Entrevistado por El Economista, el exsubsecretario de Gobernación en el sexenio de Calderón puntualizó que renunció al PAN en el 2014, y ahora se sumó a López Obrador en su papel de empresario.

¿Se propondría para acercar a los Calderón el proyecto de Andrés Manuel López Obrador?

No, mira, entiendo cuál va a ser el papel de los Calderón, y Margarita ha manifestado que no comparte la visión de Andrés Manuel, y le voy a respetar su papel.

¿Puede el candidato Andrés Manuel convivir con un amigo de Felipe Calderón?

Yo he convivido con Andrés Manuel y tiene una conversación agradable. No le cuesta trabajo convivir.

¿O sea que no lo juzgó?

No siento que sea una persona que juzga a los demás, es alguien que vive su momento, que vive de manera muy intensa. Sí creo cuando dice que el pasado es eso. Yo digo que sufro de tortícolis: yo no sé mirar hacia atrás. Veo que no he sido juzgado”, mencionó.

Se le preguntó al hoy empresario Abraham González, en cuya casa en el 2006 se fraguó la candidatura presidencial de Felipe Calderón, si hubo fraude en el 2006.

“¡No! Estuve en la contienda. Habrá quien opine lo contrario, yo sólo puedo dar la opinión sobre lo que vi. El sospechosismo aflora y todo mundo empieza a hacer teorías del fraude. Por eso creo que en el ejercicio que viene los partidos y la sociedad deben estar concentrados en que el proceso electoral sea sumamente transparente y demuestre la autoridad (el INE), que tiene estatura moral y ética para sacar adelante un proceso, aun cuando perdiendo, todo mundo se sienta tranquilo”.

González Uyeda argumentó que decidió sumarse a la campaña de la coalición Juntos Haremos Historia porque encontró a López Obrador con una convicción firme de combatir la corrupción y la impunidad, hecho que no halló en el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.

“Es un tiempo decisorio para el país, los retos son fuertes, hay muchas cosas que están en el tablero. Y hay un hecho que me llama la atención, y que es la corrupción y la impunidad, creo que el candidato que ha puesto sobre la mesa, máxima discusión, ha sido Andrés Manuel. Yo no veo una propuesta del PAN. No veo una claridad en eso, que es la conversación nacional”, comentó.

Precisó que cuando fue subsecretario de Gobernación tuvo amplia comunicación y relación de trabajo con el entonces jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, quien fue el artífice de acercarlo a López Obrador, y con quien se reunió previamente a su adhesión, y le pidió ser enlace de su campaña presidencial con los empresarios de Jalisco, a fin de elaborar un proyecto tecnológico, industrial y de infraestructura nacional, y para Jalisco.

¿Se ve en el gabinete de AMLO?

Yo me veo en mi empresa, participando de forma activa en el desarrollo. No está en mis planes volver al servicio público. Creo que puedo contribuir desde mi papel como empresario.

¿Ve riesgo de fraude en el 2018?

No si el proceso electoral fue éticamente, moralmente, avalado por la sociedad. El problema es si la autoridad electoral no alcanza a demostrar y dar esas garantías a los electores. Es un esfuerzo titánico de que el resultado, sea cual sea, va a estar avalado, finalizó.