En un video mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, la asociación civil Red Nacional de Refugios (RNR), si bien reconoció las acciones realizadas para atender la violencia de género, alertó que éstas no han sido suficientes.

Mediante el hasthag #NosotrasTenemosOtrosDatos, la ONG precisó que la pandemia contra las mujeres “existe desde hace años, y que hoy arrebata la vida de 10 mujeres diariamente.

“Y no, no lo decimos grupos conservadores, lo decimos a través de las voces de cientos de mujeres, entre ellas, las madres de las víctimas”.

Puntualizaron que no en todas las familias mexicanas se convive en armonía, porque 50% de los feminicidios fue cometido por la pareja sentimental y 22.6% por algún familiar, mientras que 40% de los asesinatos de mujeres sucedió en el hogar.

“La violencia familiar sí ha incrementado en la etapa de confinamiento. En el mes de abril se ha incrementado 77% el número de mujeres, niñas y niños atendidos en Refugios y sus Centros de Atención Externa en comparación al mismo mes en 2019. Los ingresos a refugios incrementaron a nivel nacional en un 12 por ciento. Las llamadas y mensajes de texto un 80%; y no, no son falsas, las mujeres que llegan a los refugios son reales como Luisa”, relata la voz en off.

Y luego se escucha a Luisa decir: “Tengo una semana que llegué al refugio, no pensé que tuviera que salir huyendo de mi casa dentro del coronavirus”.

El pasado viernes, cuestionado sobre el incremento de llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer entre enero y marzo pasado, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondió que 90% de las llamadas en general a dicho número telefónico resultan falsas.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, Josefina Vázquez Mota, llamó a las familias, autoridades federales, estatales y municipales a, juntos, garantizar la integridad de miles de niñas, niños y adolescentes.

A quienes son víctimas de violencia intrafamiliar les pidió denunciar para encontrar en el gobierno respuestas y el apoyo necesario.

La senadora Vázquez Mota expuso que incrementó en la cuarentena la violencia intrafamiliar, y entre marzo y abril se registró la muerte de 21 niñas, niños y adolescentes.