José Hernández se asume como un caricaturista de izquierda con afinidades al proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero tiene claro que no por ello no criticará al presidente o a su gabinete cuando así lo amerite. Sin embargo, aclara que es equivocado creer que es obligación del monero criticar al poder por el poder.

El caricaturista de La Jornada, quien firma sus trabajos con su apellido, afirma que él no puede tratar en sus trabajos periodísticos de la misma forma a Enrique Peña Nieto que a Andrés Manuel López Obrador porque el primero llegó al poder con la visión de que el país era un botín que podría ser repartido entre sus cuates, mientras que el morenista ha implementado un gobierno con más afinidades a él como ir en contra de políticas económicas y de la corrupción.

“No voy a tratar igual a personas que son totalmente distintas. Pretender que el caricaturista tiene que criticar al poder, sea quien sea quien esté en el poder, o de criticar al presidente, sea quien sea que sea el presidente, me parece muy equivocado, si no ves estas diferencias, tu trabajo no tiene sentido”, dijo.

En entrevista, el también licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM asevera que ello no implica que no criticará a López Obrador, a su gabinete, a su equipo o a su mismo gobierno. De hecho, dice, desde hace ya varios años he criticado dos aspectos del político tabasqueño.

“Una son sus alianzas con personajes bastante impresentables, por ejemplo, recuerdo haber hecho un cartón criticando a que tuviera tan cerca a René Bejarano mucho tiempo antes de los videoescándalos; he criticado su pragmatismo electoral, lo que lo ha llevado a hacer alianzas con personajes que me parecen bastante criticables; por otro lado, le he criticado también que es muy mocho, sus citas bíblicas, cosas así”, expresó.

Explica que tiene claro que un elemento central en su profesión es la crítica, por lo que cuando las acciones y decisiones de López Obrador lo ameriten, serán criticadas, además de que no tendrá reparo en señalar las incongruencias en las que caiga.

Destaca que le tienen sin cuidado las críticas hacia él o el intento de descalificar su trabajo cuando piensan que por ser un caricaturista de izquierda no se atreverá a criticar a López Obrador, pues sabe que no es así, además de que, al final, el tiempo da la razón a quien la tiene.

En ese sentido, recuerda que cuando colaboraba para la revista Milenio varios de sus cartones que criticaban a Marcial Maciel por sus señalamientos de pederastia fueron censurados.

“Había realmente una censura y un poder muy fuerte de este personaje muy cercano al poder y cercano a los medios de comunicación poderosos; bueno, pasan los años, se conoce todo lo que hizo y el tipo muere y se vio que teníamos razón, pero hubo una censura total de medios que son muy poderosos porque la censura si actúa, no es sólo el presidente, sino los actores realmente poderosos los que generan que haya esa censura”, expuso.

Considera que, aunque la profesión del caricaturista no está en riesgo, sí enfrenta un gran reto: hacer una buena lectura de lo que realmente está aconteciendo en México.

Por primera vez en la historia contemporánea de México, el presidente de la República no está en alianza con estos poderes. No sólo eso, sino que está claramente en oposición a ellos, eso crea una situación interesante que necesita que uno como caricaturista haga una buena lectura de lo que está sucediendo y no nada más dibujar al Peje como ganso, porque es chistoso y ya, no, es importante hacer una lectura acuciosa, expresó.

A AMLO no le gusta la crítica

Hernández sostiene que tiene claro que a López Obrador como a otros expresidentes no le gusta la crítica; sin embargo, a diferencia de otros, no cree que sea capaz de ejercer censura.

Dice que es preferible que el morenista muestre públicamente su desacuerdo e, incluso, aunque no le gustan, use palabras como fifí, a que intente callar a quienes lo critican.

“Prefiero mil veces que el presidente públicamente muestre su desacuerdo con cierta crítica a que un presidente no diga nada, pero mueva todos los hilos para sacar del aire a un periodista que es crítico, como lo hizo Calderón o Peña Nieto”.