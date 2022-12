Morenistas desconocen postulación de Guadiana como candidato a la gubernatura de Coahuila

Integrantes del Consejo Estatal de Morena, en Coahuila, retaron la decisión del partido de postular a Armando Guadiana como candidato a la gubernatura del estado y desconocieron los resultados de las encuestas del Consejo Nacional de Elecciones.

En una sesión extraordinaria, 37 consejeros y consejeras estatales expresaron que, con base en los estatutos del partido, proponían la integración de un Comité estatal para coadyuvar la selección interna para elegir al aspirante por la gubernatura de Coahuila en las próximas elecciones.

Indicaron que el Consejo Nacional carece de facultades para designar candidaturas al interior de Morena y, a causa de esto, la selección no tenía validez y debería repetirse.

Layla Yamilet Matanus Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena, expresó que los 37, de 72 consejeros presentes deseaban que se les tomara en cuenta en las decisiones de la candidatura.

"Pudimos sacar adelante los puntos, somos la máxima autoridad en el Estado de Coahuila y queremos que se nos tome en cuenta en las decisiones próximas a las candidaturas a Gobernador", dijo.

Además, señaló que, en enero, Morena lanzará una convocatoria para elegir los precandidatos internos que aspiren a ser candidatos a la gubernatura y también a diputaciones.

Mateus Castaño reclamó al dirigente nacional, Mario Delgado, por la designación de Armando Guadiana y le solicitó que el proceso de designación tendría que reponerse porque le había comentado que “Coahuila no se toca, que Coahuila no es una moneda de cambio, que Coahuila no se negocia”.

También, Josué Hernández Morales, asesor jurídico de la presidenta del Consejo Estatal de Morena, reiteró que ellos deben ser tomados en cuenta en la organización de los procesos para la designación de precandidatos y candidatos al Gobierno de la entidad y para diputados locales.

Afirmó que, con la nueva Comisión Estatal de Elecciones, se deberán realizar nuevos procesos para poder seleccionar al candidato que luchará por ganar las elecciones en Coahuila.

kg