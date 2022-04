La dirigencia nacional de Morena, informó Mario Delgado Carrillo, presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra los 223 diputados federales de la oposición por haber cometido el delito de "traición a la patria" al impedir con su voto la aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Estado recuperara la “soberanía del sector", misma que por tanto fue desechada.

En conferencia de prensa, el presidente nacional morenista explicó que la denuncia se presentará de manera formal dentro de un mes, una vez que el documento haya sido firmado quizá "por millones" de ciudadanos en señal de respaldo.

Lo que Morena procura con dicha acción, dijo, es que haya "cero impunidad".

“Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos; hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria, sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro país".

El pueblo de México no olvidará la traición a la patria de las y los legisladores que votaron a favor de los intereses de empresas extranjeras. Si creen que hicieron bien, ¿por qué no salen ellos a las calles a informarle a la gente cómo votaron en la #ReformaEléctrica? pic.twitter.com/o3ggElRP5N — Mario Delgado (@mario_delgado) April 25, 2022

Delgado Carrillo respondió a quienes “dicen que no debemos polarizar", que quienes militan en Morena no pueden tener un silencio cómplice; no podemos ser omisos ante una acción tan contundente en contra de nuestro país.

"Porque puede haber coyunturas políticas, puede haber debates, pero el juicio de la historia es implacable y ahí debe quedar muy claro la defensa a la soberanía".

Rechazó que la acción legal resulte exagerada y que los morenistas no respeten a quienes difieren de su pensamiento.

"Ahora resulta que los autores de 'es un peligro para México' (dijo en referencia a los panistas), se sienten ofendidos porque la gente conozca su trabajo legislativo (que es público".

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg