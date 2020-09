La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, señaló que existen tres vías que de manera simultánea se podrán seguir para realizar una consulta popular que permita enjuiciar a los expresidentes.

“Ya sea a través de firmas de la ciudadanía, el Congreso o el mismo Presidente de la República, de lo que se trata es que sí se realice una consulta popular. Más vale que sobre y no que falte, no prender solo una vela, estamos prendiendo tres para que si una no resulta esté la otra”, expresó Padierna.

La diputada federal de Morena consideró indispensable realizar la consulta para establecer una línea divisoria con la impunidad y tomar acciones ante los actos anticonstitucionales.

“Nos dicen ahora que ya prescribieron los delitos, los presidentes eran impunes, están protegidos por la ley, por la Constitución, no se les puede hacer nada, entonces que los ciudadanos los juzguen, la ley no quiere hacer nada y el sistema de corrupción protegió, tendió ese manto de impunidad sobre ellos, pues entonces que sean los ciudadanos quienes los juzguen”, apuntó.

Agregó que otro objetivo del enjuiciamiento a los expresidentes es la no repetición, “nunca más el regreso de gobernantes que se apropien de los recursos públicos, que hagan uso indebido de su poder, que incurran en delitos electorales, en cohecho y no pase nada”.

“Los expresidentes cargan a cuestas una enorme responsabilidad, eran los líderes de la corrupción, fueron quienes encabezaron el sistema durante sus respectivos gobiernos, era una complicidad de uno a otro, hacían pactos de impunidad de un sexenio a otro. Es necesario hacer un juicio a los expresidentes. Si las instituciones no quieren, entonces que sea la gente la que decida qué hacer con tanto dolor y daño hecho al país”, concluyó.