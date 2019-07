Mientras los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN y PRI en la Cámara de Senadores Mauricio Kuri y Miguel Ángel Osorio Chong, advirtieron de “enorme’’ riesgo para la economía del país como resultado de la conducción de la política económica y que propició la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Monreal Ávila rechazó un riesgo al respecto.

“No veo esos riesgos. Veo resistencias, pero será para bien del país…’’, respondió el presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara Alta y coordinador de la bancada senatorial de Morena, a pregunta específica.

Y dijo que los senadores de Morena respaldan la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a Arturo Herrera en sustitución de Urzúa.

“La renuncia de Carlos Urzúa se inscribe en un hecho aislado y tardío; respetable. Todos los funcionarios tienen derecho a retirarse cuando a ellos no los convence un proyecto y no estén identificados con el cambio de régimen… Era previsible (la renuncia)…. el secretario de Hacienda no se adaptó al nuevo esquema de gobierno que ha implementado el presidente… la construcción de un nuevo modelo económico, el establecimiento de un nuevo régimen, no es cosa fácil’’.

“La sacudida que el presidente de la República ha hecho, desde el primer día de su gobierno, a estos esquemas tradicionales, de erradicar este modelo que ha generado pobreza y corrupción en el país, denominado por muchos estudiosos modelo neoliberal, era obvio que no sea fácil adaptarse a ellos.

Para Osorio Chong, la renuncia de Urzúa confirma que la economía mexicana "no va por el camino correcto. Da respuesta a todo lo que se venía hablando respecto al manejo de la economía, de las inconsistencias, en las pugnas internas dentro del gabinete y que debe de alertarnos a todos".

Quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto indicó que la salida de Urzúa muestra una descomposición de la economía mexicana.

"Ratifica lo que hemos venido comentando al respecto, de que ni se están haciendo las cosas correctamente, la economía del país no va por el camino correcto".

Agregó que en la carta del exfuncionario se habla de una "mano negra" sobre algunas personas que participan en la toma de decisiones.

Precisó que el gobierno deberá replantear las decisiones que ha tomado, las cuales, está en todo su derecho de tomar; sin embargo, en lo que no está en todo su derecho es en tirar la estabilidad y desarrollo económicos del país.

Desde la perspectiva del priista, la renuncia de Urzúa tendrá un impacto económico tanto dentro como fuera de México, por lo cual la administración deberá tomar las medidas adecuadas.

Osorio Chong aplaudió la decisión inmediata de nombrar a Arturo Herrera en sustitución de Urzúa ya que en el entorno internacional es importante para no generar incertidumbre.

Para Kuri, el gobierno de López Obrador está llevando a México a cumplir paso por paso el proceso que se necesita para llevar a un país a la crisis económica.

“Es alarmante y para preocuparse seriamente’’.