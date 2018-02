A pesar de los obstáculos y lo complicado de los requisitos para conseguir una candidatura independiente a la Presidencia de la República, no hay duda de que estaré en la boleta electoral del próximo 1 de julio y mi participación no será testimonial, aseguró Margarita Zavala.

Al hacer un balance de estos 127 días que tuvo para recolectar las firmas, la ex primera dama de México planteó que pareciera que los requisitos que se les atribuyeron a las candidaturas independientes están hechos para que nadie pueda cumplirlos. Sin embargo, dijo, al superarlos sin el apoyo cupular de algún partido ni spots, su aspiración a la Presidencia de la República goza de fortaleza y confianza ciudadana, lo cual no pueden decir los precandidatos del PRI, PAN y Morena.

“Nos dijeron que juntar 1 millón de firmas era imposible, nos dijeron que organizar a miles de voluntarios y brigadistas por todo el país era casi un sueño, nos dijeron que sin la estructura de poder, de dinero público, sin los spots de radio y televisión de los partidos políticos no llegaríamos muy lejos. No les hicimos caso… Voy a estar en la boleta, gracias a miles de ciudadanos que han cambiado la mentalidad para transformar México”.

De acuerdo con el reporte semanal del Instituto Electoral Nacional, hasta el viernes pasado, Zavala Gómez del Campo había recibido 1 millón 495,110 apoyos, es decir 172.5% de los 866,593 que establece la ley como requisito para obtener la candidatura, además había cumplido ya con la obligación de dispersión de esas firmas en 17 estados del país. Ahora sólo debe esperar la validación de la autoridad electoral para obtener la candidatura independiente que le permita competir por la Presidencia de la República.

La expanista aseguró que a pesar de que tendrá que competir contra tres priistas (uno por nacimiento que es Andrés Manuel López Obrador, otro por convicción que es José Antonio Meade y otro más por hábitos que es Ricardo Anaya), tiene claro que el rival a vencer es el abanderado de la coalición Morena-PT-PES.

Explicó que una de sus principales fortalezas es conocer el país, sus problemas y sus dolencias, y no desde un escritorio, sino desde las calles.

“Yo conozco a México en las calles, en el transporte público, en la vida diaria. Eso me da una experiencia singular y habla también de miles de cargos públicos que he tenido. El servicio lo he hecho de manera honesta y genuina”.

En ese sentido, agregó, que se le podría acusar de varios errores, sin embargo, nunca por actos de corrupción.

Aseveró que confía en que su propuesta de una transformación para México podrá prosperar, y su optimismo, destacó, se finca en el número de firmas que recabó por todo el país.

Desde su perspectiva, el desdibujamiento de los partidos políticos en parte se explica porque éstos no han sabido responder a la confianza que en su momento le otorgaron con su voto. Agregó que ese alejamiento de los partidos con los ciudadanos propicia que las precandidaturas partidistas no sean bien aceptadas por los mexicanos.

Dijo que no es ninguna sorpresa que varios políticos abandonen a sus partidos, pero lo que sí llama la atención, mencionó, “es por qué se van a lo que representa autoritarismo o que, en algunos casos, significa el cultivo del resentimiento. Eso está muy lejos del sentido humanista”.

Analizará propuesta de candidatura única

A finales de enero, Armando Ríos Piter, uno de los tres ciudadanos que cumplieron con las firmas y la dispersión que establece la ley, propuso a Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez Calderón unir fuerzas para impulsar una candidatura independiente a la Presidencia de la Republica.

Al respecto, la expanista aseguró que será a partir de esta semana cuando se reúna con los otros dos aspirantes a candidatos independientes para analizar la propuesta de el Jaguar.

“Yo no descarto nada porque no hay que descartar nada en política, y mucho menos cuando se trata de diálogo, pero es importante la claridad a los ciudadanos”, apuntó.

Pide al INE equidad

Margarita Zavala solicitó al Instituto Nacional Electoral equidad para los candidatos a la Presidencia de la República, ya sea que sean postulados por un partido político o bajo la figura de candidaturas independientes.

Demandó a la autoridad electoral no tener miedo y sancionar a los precandidatos que violen la ley o hagan campaña anticipada.

Margarita Zavala

• Nació el 25 de julio de 1967 en el Distrito Federal.

• Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.

Se ha desempeñado como:

• Diputada a la ALDF.

• Diputada federal a la LIX Legislatura.

• Consejera nacional del PAN.

