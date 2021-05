El gobierno de Estados Unidos tiene razón en su denuncia relacionada con la elección sindical sobre la titularidad del contrato colectivo de trabajo en la planta de la empresa General Motors en Silao, Guanajuato, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya dimos respuesta a la denuncia de Estados Unidos porque, en efecto, en la planta de esta empresa se llevó a cabo un recuento para resolver sobre la titularidad del contrato y hubieron muchas irregularidades en la elección, que es lo que está denunciando el gobierno de Estados Unidos y tiene la razón", indicó.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que su gobierno ya había constatado el caso y denunciado también. "La Secretaría del Trabajo ya había actuado descalificando esa elección, que fue violatoria a la legislación laboral", indicó.

"Ya se dio una respuesta de que se tiene que reponer el proceso de elección y que aceptamos la recomendación que hace el gobierno de Estados Unidos. Que tienen razón y que no debe de haber fraudes en la elección de dirigentes y en las asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos", dijo.

E informó que el gobierno mexicano ya presentó también una queja a su contraparte estadounidense por violaciones a los derechos laborales de trabajadores agrícolas, e igualmente en el marco de lo que estable el tratado comercial T-MEC en su capítulo laboral.

"Porque es recíproco. Así como ellos pueden presentar quejas sobre la situación de los trabajadores que laboran en nuestro país nosotros también podemos presentar quejas si hay violación a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. Y es el caso", indicó.

A pregunta específica, descartó que esas denuncias puedan tensar las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

"No. Es algo bueno del Tratado; antes no se incluía esto. Fue una demanda del gobierno de Estados Unidos, y en particular de los demócratas. Para que aprobaran el tratado establecieron ciertas condiciones, que coincidían con lo nuestro", señaló.

"Por ejemplo lo de la democracia sindical. Nosotros habíamos aprobado una reforma laboral en ese sentido. Los demócratas querían que se estableciera eso en el tratado; nosotros dijimos, sí", dijo.

De ahí que se haya pactado el capítulo laboral del T-MEC, recordó. "Por eso se llegó al acuerdo y claro que nosotros estamos en condiciones de cumplir al pie de la letra", indicó.

Sobre la queja del gobierno mexicano por el caso de los trabajadores agrícolas dijo no tener detalles al respecto pero que seguramente es por "maltrato, violación de sus derechos y, sí, vamos a estar pendientes para que no se abuse de los trabajadores".

