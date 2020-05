Las autoridades de Salud reportaron este lunes 4 de mayo que la cifra de fallecimientos por Covid-19 aumentó a 2,271, luego de que en las últimas 24 horas se registraron 117 decesos más respecto al domingo. En tanto que se tienen pendiente el análisis de 190 defunciones sospechosas.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dio a conocer que en el país se han confirmado 24,905 casos de contagio de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, de los cuales 6,696 han mostrado los síntomas en los últimos 14 días, por los que son considerados como activos.

Durante el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia de la nueva cepa de coronavirus en México, el especialista detalló que se analizan 13,143 casos sospechosos de contagio, y se han descartado a 67,993 personas.

El funcionario destacó que se han realizado 100,041 estudios para detectar los contagios de Covid-19 en el país.

Alomía Zegarra reportó que al corte del domingo 3 de mayo se contaban con 13,387 camas de hospitalización general disponibles y 6,222 camas ocupadas, es decir un 31 por ciento.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología. Foto EE: Cortesía Presidencia de México

La Ciudad de México es la entidad con mayor ocupación de este tipo de camas, al registrar un 69%, seguido de Baja California con un 63 por ciento. La entidad con el menor porcentaje de camas de hospitalización general ocupadas es Jalisco, con un 6 por ciento.

Estimaciones oficiales indican, sin embargo, que el número de contagios podría ser mucho mayor a la cifra reportada debido a que gran parte de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

En la conferencia vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell comentó que si bien se calcula que el punto máximo de casos nuevos de contagio de Covid-19 podría registrarse el próximo 6 de mayo, la máxima ocupación de terapias intensivas se registraría entre 14 o 15 días después, con una estimación de 1,800 pacientes graves.

