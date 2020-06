La tarde de este 13 de junio la Secretaría de Salud actualizó las cifras de contagios por Covid-19 e informó que se han contabilizado 142,690 casos confirmados por el nuevo coronavirus y se reportan 16, 872 decesos en todo el país.

La dependencia federal detalló que se han detectado 3,494 contagios en las últimas 24 horas, y 424 nuevos decesos respecto a los informados ayer.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que se han registrado 1,543 fallecimientos más, los cuales están pendientes de los resultados de la pruebas de laboratorio para confirmar si la causa fue SARS-CoV-2.

El vocero del gobierno federal en el combate a la pandemia detalló, que de los casos confirmados del nuevo coronavirus, 21,740 se encuentran activos, es decir, presentaron síntomas en los últimos 14 días, mientras que 56,926 son sospechosos de contagio por Covid-19.

Respecto de las pruebas aplicadas, informó que en todo el país se han aplicado 401,755 pruebas de Covid-19, de las cuales 202, 139 personas dieron resultado negativo.

Sobre a la ocupación hospitalaria, indicó que del total de hospitales públicos destinados a atender coronavirus, 11,049 camas de atención general para pacientes con esta enfermedad están ocupadas, lo mismo que 3, 155 camas con ventilador.

Mientras que, del total de hospitales aún se encuentran desocupadas 13,115 camas generales, y 5, 237 con ventilador también están disponibles.

Piden continuar con medidas de prevención

López-Gatell¸ dijo que el cambio de color en 16 entidades de rojo a naranja en el Semáforo de Riesgo Covid- 19 no representa el fin de la pandemia, por lo que solicitó continuar con las medidas de prevención.

Este viernes, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, dio a conocer que la mitad del país cambiará de color, y si bien se mantiene en riesgo alto de contagio, las entidades que entrarán a la fase anaranjada mantienen estabilidad en la tendencia de pacientes hospitalizados por el nuevo coronavirus.

Este sábado en conferencia vespertina en Palacio Nacional, López-Gatell previó que será hasta octubre cuando concluya la epidemia por SARS-CoV-2 y advirtió que si bien algunas entidades cambiarán de color en el semáforo este lunes, las y los habitantes deben salir únicamente si es necesario, ya que hasta el momento hay alta actividad epidémica en todo el país.

Aclaró que se hablará de una reducción de la curva epidemiológica hasta que se disminuyan los casos diarios y agregó “todavía nos faltan varias semanas para llegar a ese punto y llegará cuando la curva se aplane, horizontal completamente horizontal, eso querrá decir que ya no hay nuevos casos cada día”, dijo el funcionario.

“En todo momento usted puede hacer algo para proteger su salud y en general de la comunidad; lávese continuamente las manos con agua o jabón, utilice alcohol gel; salga a la calle solamente si tiene que hacerlo, si no hay una razón indispensable, quédese en casa; conserve Sana Distancia, para el tema de Covid que estamos viviendo implica que su nariz, boca y cara, no esté cerca de la cara de otra persona, que este a dos metros de distancia. Si le sorprende un estornudo, no lo tape con las manos, sino con el brazo. Esto debe permanecer por siempre, no solo ahorita”.

rrg