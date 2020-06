Al presentar un nuevo semáforo de emergencia por Covid-19, que mostró a 16 estados en color naranja y los otros 16 en color rojo de máximo contagio, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que “la gente ya no aguanta” el confinamiento social, por lo que defendió el plan del Gobierno de la Ciudad de México para regresar -paulatinamente- a la nueva normalidad a partir del próximo lunes.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, reconoció que en el semáforo presentado

hoy, la Ciudad de México aparece aún en color rojo. Sin embargo, sostuvo que cada estado pude hacer “adaptaciones” al semáforo para crear sus estrategias de control de la pandemia y, en su caso, de retorno a la nueva normalidad.

El subsecretario consideró que “la sociedad se empieza a cansar”, y estimó que no sólo es por las perturbaciones que provoca la convivencia diaria en el espacio de una casa, sino también por la falta de recursos. Aseveró que muchas personas no están en la nómina de una empresa o no cuentan con un respaldo económico.

“La sociedad no puede aguantar indefinidamente en este estado. (...) La gente ya no aguanta”, aseveró.

Admitió que el número de personas que regresen a sus actividades y su movilidad, son dos variables para medir el riesgo de rebrote. Sin embargo, sostuvo que la Secretaría de Salud no considera que puede haber casos mayores de contagios una vez que se vuelva a la nueva normalidad por estado, y en caso de haberlo, dijo, se tomarán decisiones al respecto.

Hugo López-Gatell destacó que la epidemia del coronavirus se prolongará hasta septiembre y octubre, principalmente en Guadalajara y Monterrey, que serán la ciudades que más tarde presentaran su pico de contagios.

Presentan nuevo semáforo

Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, presentó el semáforo de contingencia sanitaria, el cual mostró en color rojo (nivel máximo de contagio) a los estados de Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México.

El resto de los estados se ubicó en color naranja, que representa una nivel alto de contagio.

