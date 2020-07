“El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo en una entrevista que él nunca recibió formalmente una invitación de parte del gobierno de Estados Unidos. Fue el presidente (Andrés Manuel) López Obrador el que constantemente insistió que Trudeau fuera, lo cual me hace pensar que la iniciativa vino de Palacio Nacional”, comentó el embajador Andrés Rozental a El Economista.

Sobre el discurso del presidente mexicano durante su visita a la Casa Blanca, comentó: “Me molesta como mexicano que AMLO siga diciendo que Trump nos trata con respeto y con dignidad, porque eso simplemente es una mentira. No nos ha tratado con respeto, no nos ha tratado con dignidad. A López Obrador lo ha tratado bien, pero a México y a los mexicanos, no”.

Andrés Rozental fue embajador de México en Reino Unido entre 1995 y 1997. Durante la charla fue enfático al señalar que “Trump no ha sido respetuoso, no ha sido gentil con nosotros”.

Respecto del discurso del presidente estadounidense, Rozental considera que “fue balanceado, nunca dijo una sola palabra en contra ni de México ni de los mexicanos, al contrario, habló bien de los mexicoamericanos, pero el tipo se ha dedicado los últimos cinco años a denostarnos, a acusarnos de ser violadores, criminales, gente mala. Eso a mí me molesta porque el presidente (AMLO) sale diciendo eso al tipo que en la historia reciente de los Estados Unidos nunca ha habido un presidente tan insultante hacia nosotros”.

Sobre las múltiples externalidades positivas y negativas que pueda detonar la reunión entre los dos presidentes, el que también fuera subsecretario de Relaciones Exteriores entre 1988 y 1994, comenta: “Yo no me preocupo mucho por lo que se dice aquí, me preocupo mucho por lo que pase allá. Y qué es lo que eventualmente Trump quiera hacer durante su campaña de aquí a noviembre en cuanto a México se refiere. Ya sea del tema del muro, que ya puso sus imágenes en Twitter; en el tema de DACA; en algunas partes pendientes del tema comercial donde del lado americano están insistiendo en trabas a las exportaciones mexicanas; y también al tema de violencia, droga y seguridad fronteriza. ¿Qué es lo que haga Trump en todo eso?, pues no lo sé, pero si uno se basa en lo que ha hecho desde que inició su campaña presidencial hace cinco años, México y los mexicanos figuraron en su campaña política”.

Sobre los motivos del encuentro, Andrés Rozental indica que “los dos (presidentes) vieron la visita desde sus perspectivas políticas internas. AMLO lo vio como una manera de distraer, porque le encanta distraer de todas las malas noticias que nos dan todos los días en México. También como una forma de demostrar a su base política de que tiene los intereses de México y de los mexicanos en Estados Unidos como prioridad. Y a Trump le encantó la idea de demostrar a su electorado, sobre todo a los hispanos, que se lleva bien con México y con su presidente”.

Finalmente, el embajador analiza el impacto de la visita sobre los demócratas: “Toman nota, pero tampoco creo que va a afectar terriblemente la relación bilateral si (Joe) Biden gana la presidencia (de EU). Tampoco creo que va a afectar terriblemante la relación bilateral en caso de que Biden gane la presidencia. Eso sí, los demócratas ven el encuentro como un espaldarazo a Trump”.

