La diputada federal del PAN y ex primera dama, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, negó que su esposo haya activado en 2010 una “operación de Estado” para proteger a sus familiares por el caso del incendio en la Guardería ABC, como aseguró el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión (de la guardería) fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia. Y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros.

“Miente Zaldívar porque fue precisamente el gobierno federal el que gestionó para que los niños fueran a hospitales especializados en EU. Personalmente hablaba con los directores del hospital Shriners y con la fundación Michou y Mau. Y fui a visitarlos a Sacramento y a Guadalajara”, dijo Zavala.

“Ya no tenga ocurrencias señor Arturo Zaldívar y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México y que poco ha hecho por ella en estos años”, asestó la diputada panista.

La también panista Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, cuestionó al ministro Zaldívar por qué no se ha pronunciado por la tragedia en la Línea 12 del Metro en donde murieron 27 personas. “Tampoco dice nada de los más de 600,000 muertos por Covid. Tampoco dice nada de las más de 62 masacres. Tampoco dice nada de los 11 feminicidios al día”, destacó.

Por su parte, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, negó haber presionado a Zaldívar. Afirmó que en la reunión que tuvo con el ministro le expuso razones por las cuales su proyecto estaba mal elaborado y que no generaría consensos por no haber consultado al resto de los ministros. El exfuncionario refirió que nunca presionó a algún juez, y menos a nombre del entonces Presidente.

El martes durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial” Zaldívar reveló que hubo una operación de Estado de Calderón Hinojosa para proteger a la familia de su esposa del mandatario, quienes operaban la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Afirmó que en 2010 fue objeto de presiones por parte del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a nombre de Felipe Calderón, por el proyecto de resolución que presentó ese año al pleno de la Corte sobre la investigación del caso.

“Le avisé a quien era el Secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”.

“Llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardarán bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte los sacaran a la prensa y lo bajaran a la secretaría de acuerdos, era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, sentenció.

Zaldívar dijo que las mamás y los papás de los bebés heridos le contaron en su momento que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para atenderlos, ya que no querían que se hiciera grande el escándalo.